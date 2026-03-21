Μάχες παραμονής σε Σύρο, Ελ Πάσο – Αυλαία στα πλέι οφ

Τα πλέι οφ ολοκληρώνονται στο Β’ Όμιλο, με τα ματς Μαρκό-Καλαμάτα και Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, η μάχη στα πλέι άουτ μαίνεται. Στη Σύρο η Ελλάς κοντράρεται με τα Χανιά, σε ένα ματς τελικό και για τους δυο, ενώ η Athens Kallithea θέλει τη νίκη κόντρα στο Αιγάλεω για να συνεχίσει την αντεπίθεση παραμονής. Ο Παναργειακός τέλος υποδέχεται την Ηλιούπολη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:
Α' όμιλος - 6η αγωνιστική
Κυριακή 22/3
Play off
15:00 Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας Action 24
15:00 Νίκη Βόλου-Αστέρας Aktot Β sportal.gr
Β' όμιλος - 6η αγωνιστική
Σάββατο 21/3
Play off
15:00 Μαρκό-Καλαμάτα athletiko.gr
15:00 Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β' MEGA News
Playout
15:00 Παναργειακός-Ηλιούπολη sportal.gr
15:00 Ελλάς Σύρου-Χανιά sportal.gr
15:00 Athens Kallithea-Αιγάλεω Action 24