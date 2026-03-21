Μάχες παραμονής σε Σύρο, Ελ Πάσο – Αυλαία στα πλέι οφ

Με τα παιχνίδια της 6ης αγωνιστικής στα πλέι οφ και πλέι άουτ της Super League 2 συνεχίζεται σήμερα η δράση στον Β’ Όμιλο.

Τα πλέι οφ ολοκληρώνονται στο Β’ Όμιλο, με τα ματς Μαρκό-Καλαμάτα και Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα. Αντίθετα, η μάχη στα πλέι άουτ μαίνεται. Στη Σύρο η Ελλάς κοντράρεται με τα Χανιά, σε ένα ματς τελικό και για τους δυο, ενώ η Athens Kallithea θέλει τη νίκη κόντρα στο Αιγάλεω για να συνεχίσει την αντεπίθεση παραμονής. Ο Παναργειακός τέλος υποδέχεται την Ηλιούπολη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

Α' όμιλος - 6η αγωνιστική

Κυριακή 22/3

Play off

15:00 Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας Action 24

15:00 Νίκη Βόλου-Αστέρας Aktot Β sportal.gr

Β' όμιλος - 6η αγωνιστική

Σάββατο 21/3

Play off

15:00 Μαρκό-Καλαμάτα athletiko.gr

15:00 Πανιώνιος-Ολυμπιακός Β' MEGA News

Playout

15:00 Παναργειακός-Ηλιούπολη sportal.gr

15:00 Ελλάς Σύρου-Χανιά sportal.gr

15:00 Athens Kallithea-Αιγάλεω Action 24