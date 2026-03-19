Πάλεψε αλλά λύγισε στην παράταση η ΑΕΚ Λάρνακας

Δεν κατάφερε να κάνει την έκπληξη η ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία τα έδωσε όλα και με 10 παίκτες αλλά ηττήθηκε 1-2 από την Κρίσταλ Πάλας στην παράταση και αποχαιρέτισε το Conference League.

Η κυπριακή ομάδα είχε πάρει 0-0 στο Selhurst Park στο πρώτο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την έκπληξη κόντρα στην ομάδα της Premier League. Η Πάλας πήρε το προβάδισμα στο 14’ όταν ο Ισμαΐλα Σαρ έφυγε στην κόντρα και τελείωσε άψογα τη φάση περνώντας τον τερματοφύλακα αλλά η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 63’ με τη δυνατή κεφαλιά του Σαμπορίτ έπειτα από κόρνερ του Ροντέν.

Δυστυχώς για τους γηπεδούχους, ο σκόρερ αποβλήθηκε 10 λεπτά αργότερα και το 1-1 έμεινε για τα 90 λεπτά. Στην παράταση οι Άγγλοι είχαν περισσότερες δυνάμεις, βρήκαν νέο γκολ με τον Σαρ στο 99’ με το 1-2 να μένει μέχρι το φινάλε και την ΑΕΚ να ολοκληρώνει τον αγώνα με 9 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Ιωάννου. Τρία δοκάρια είχε στον έξτρα χρόνο η Πάλας, που θα παίξει με την Φιορεντίνα στους «8».