Σπόρτινγκ: Δεν παίζει ούτε την Κυριακή ο Ιωαννίδης

Παράταση για μετά τη διακοπή παίρνει η επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη στη δράση για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα αγωνιστεί για την Σπόρτινγκ ούτε την Κυριακή εναντίον της Αλβέρκα. Ο Έλληνας επιθετικός συνεχίζει να παραπονιέται για πόνο στην περιοχή του έσω πλάγιου συνδέσμου του αριστερού γονάτου και, καθώς το ιατρικό τιμ δεν θέλει να αναλάβει κανένα ρίσκο, δεν του δίνει ακόμα το «πράσινο φως» να αγωνιστεί.

Έτσι συνεχίζεται η δοκιμασία του 26χρονου φορ, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, σε έναν αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Σάντα Κλάρα, όταν ένιωσε για πρώτη φορά το πρόβλημα. Τότε, έχασε τρία παιχνίδια. Έπαιξε στα επόμενα έξι, μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, εναντίον της Βιτόρια ντε Γκιμαράες για το Allianz Cup, όταν υπέστη έναν ακόμη τραυματισμό και έμεινε εκτός. Έμεινε εκτός για έξι αγώνες και επέστρεψε εναντίον της Μορεϊρένσε, παίζοντας 13 λεπτά. Τώρα έχει ήδη χάσει πέντε παιχνίδια και ετοιμάζεται να χάσει ένα ακόμη.

Ωστόσο, μετά τον αγώνα με την Αλβέρκα, οι εγχώριες διοργανώσεις θα διακοπούν προσωρινά και ο Ιωαννίδης μπορεί να αναρρώσει, επειδή παραμένει αφοσιωμένος στην αποθεραπεία του, κάνοντας επιπλέον δουλειά για μια αποκατάσταση που απαιτεί χρόνο. Γι’ αυτές τις ενοχλήσεις, εξάλλου, έμεινε εκτός κλήσεων της Εθνικής ομάδας για τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια απουσία για τον 26χρονο επιθετικό, καθώς δεν είχε μείνει ποτέ εκτός για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στον Λεβαδειακό.