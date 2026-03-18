Χανιά: Κλήση σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για επεισόδια μετά το ματς της Κυριακής

Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία τα Χανιά, για σοβαρό φαινόμενο βίας που έλαβε χώρα έξω από το γήπεδο την Κυριακή, μετά το τέλος του αγώνα με την Athens Kallithea, ανάμεσα σε οπαδούς και τον διαιτητή.

Αναλυτικά:

Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (ΧΑΝΙΑ), αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό (επεισόδιο που φέρεται να προκάλεσαν φίλαθλοί της σε βάρος των διαιτητών του αγώνα), το οποίο έλαβε χώρα στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου Περιβολίων Χανίων, μετά το τέλος του αγώνα ΠΑΕ ΠΓΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (ΧΑΝΙΑ) – ΠΑΕ ATHENS KALLITHEA, στις 15/03/2026, για την 5η αγωνιστική της φάσης των play out του πρωταθλήματος SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, παρ.1,2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.