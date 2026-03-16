Βουλγαρία: Με Γκεοργκίεφ-Πέτκοφ οι κλήσεις, εκτός ο Ντεσπόντοφ (pic)

Η εθνική ομάδα της Βουλγαρίας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα παιχνίδια του Μαρτίου.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Αλεξάντερ Ντιμιτρόφ συμπεριέλαβε στις επιλογές του τον Μαρτίν Γκεοργκίεφ της ΑΕΚ και τον Άλεξ Πέτκοφ της Κηφισιάς.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο αρχηγός της εθνικής Βουλγαρίας και άσος του ΠΑΟΚ Κίριλ Ντεσπόντοφ, με την εξήγηση να δίνεται από το δελτίο Τύπου της βουλγαρικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου στο οποίο επισημαίνεται ότι οι πιο έμπειροι παίκτες δεν θα ταξιδέψουν στην Ινδονησία και ουσιαστικά θα δοθεί η ευκαιρία σε νεαρότερους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στα συγκεκριμένα παιχνίδια.

Να σημειωθεί ότι η Βουλγαρία θα αντιμετωπίσει τα Νησιά Σολομώντα στις 27 Μαρτίου και στις 30 θα αντιμετωπίσει είτε την Ινδονησία είτε τον Άγιο Χριστόφο και Νέβις.

