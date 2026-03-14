Ο ΠΑΟΚ δείχνει ασταμάτητος το τελευταίο διάστημα, κέρδισε «σβηστά» τον Λεβαδειακό (3-0) και μετά τη νέα γκέλα του Παναθηναϊκού, ξέφυγε στο +10 λίγο πριν τον κρίσιμο ημιτελικό Κυπέλλου Κ19 με τον Παναιτωλικό (18/3 13:00).

Τον Λεβαδειακό υποδέχθηκε η «ασπρόμαυρη» Κ19, λίγο πριν τον μεγάλο ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, αλλά και την διακοπή για την Εθνική Νέων.

Με αρκετές αλλαγές και εκτεταμένο ροτέισον ο Δικέφαλος, προσπάθησε να «καθαρίσει» από νωρίς τον αγώνα κόντρα στους Βοιωτούς και τα κατάφερε.

Μόλις στο 5ο λεπτό, Τουρσουνίδης συνεργάστηκε άψογα με τον Γραββάνη, με τον πρώτο να πλασάρει άψογα για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ που «ξεκλείδωσε» τους Κυπελλούχους, οι οποίοι ανέβαζαν στροφές σταδιακά.

Οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψαν να σκοράρουν στην μοναδική τους ευκαιρία στο ματς, όταν στο 36’ το πολύ δυνατό σουτ του Αυγέρη, κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Μαλιγκίν. Τρία λεπτά μετά, ο Δικέφαλος «σφράγισε» τη νίκη.

Ο Κρομμύδας με διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή «έγραψε» το 2-0 προ κενής εστίας, που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Σαν σε.. φωτοτυπία το δεύτερο ημίχρονο, με τον ΠΑΟΚ να «χτυπά» στο 48ο λεπτό, όταν ο Κάνιος έκλεψε, ο Τουρσουνίδης.. σέρβιρε και ο Γραββάνης έκανε το 3-0 με δυνατό σουτ.

Τέταρτο φετινό γκολ για τον Λαρισαίο φορ (πρώτο εντός έδρας), ο οποίος δείχνει να πιάνει φόρμα στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν. Αρκετές αλλαγές από πλευράς Τσιαπακίδη-Χάγκαν ενόψει και του μεγάλου ημιτελικού, με τον Δικέφαλο να χάνει αρκετές ευκαιρίες με τους Στύλο-Γραββάνη για παραπάνω γκολ και τον Λεβαδειακό να περιορίζεται σε πιο αμυντικά καθήκοντα.

Tελικό σκορ 3-0 λοιπόν για τον Δικέφαλο, ο οποίος έβγαλε την... υποχρέωση και πέτυχε την όγδοη συνεχόμενη νίκη του στη φετινή Super League K19.

Με το νέο τρίποντο αυτό, οι «ασπρόμαυροι» κράτησαν το αήττητο και ξέφυγαν στο +10 από τον 2ο Παναθηναϊκό, όντας στους 52 βαθμούς έναντι 42 των πρασίνων, ενώ ακολουθούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός με 41 αντίστοιχα και έξι αγώνες να απομένουν.

Ακολουθεί ο μεγάλος ημιτελικός -ξανά εντός έδρας- για τον θεσμό του Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό (18/3 13:00), με τους Κυπελλούχους να βρίσκονται δύο νίκες μακριά από το back-to-back.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ19: Μαλιγκίν, Κυριαζίδης, Ντούνγκα(73’ Λύρατζης), Τσίτσκας(78΄Αυγητίδης), Αβράμπος, Ελευθεριάδης(64’ Παπαδόπουλος), Κάνιος, Παπανικόπουλος, Τουρσουνίδης(64’ Αρετής), Κρομμύδας(73’ Στύλος), Γραββάνης

Λεβαδειακός Κ19: Σταματάκης(46’ Τζανάκης), Κοτσίνης, Τζίτσας, Πούλος, Παπαροϊδαμής, Μικέλης, Γκοχάι, Μάγκος(56’ Τάμπος), Αυγέρης(67’ Τσουφλίδης), Τσιάβος(56’ Γκενούζης), Τζεβελίκος

