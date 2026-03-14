Έσωσε τον βαθμό στο φινάλε η Βιγιαρεάλ

Η Βιγιαρέαλ πήρε την μπουκιά από το στόμα της Αλαβές στο 90+8', με τον Πεπέ να γράφει το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 28ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Ισπανίας.

Η Αλαβές βρέθηκε μία… ανάσα απ’ το να «σπάσει» το αρνητικό σερί των τελευταίων 5 αγώνων της στη LaLiga (2 ισοπαλίες, 3 ήττες), όμως η Βιγιαρεάλ με ένα γκολ του Νικόλα Πέπε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 28ης αγωνιστικής κι «έσωσε» το βαθμό για τα «κίτρινα υποβρύχια».

Η Αλαβές προηγήθηκε στο 40′ με το αυτογκόλ του Μάριν, όμως ο Πέπε είπε την τελευταία… λέξη στον αγώνα κι έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να αναρριχηθεί για την ώρα στην 3η θέση της βαθμολογίας, έχοντας έναν βαθμό περισσότερο απ’ τν Ατλέτικο Μαδρίτης που υποδέχεται το Σάββατο (14/3) τη Χετάφε.