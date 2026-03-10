ΠΑΣ Γιάννινα: Νέο ban από τη FIFA

Κι άλλο ban επιβλήθηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα από τη FIFA, λόγω παλιάς οφειλής.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε μέσω του CAS να πάρει πίσω τους βαθμούς που του είχαν αφαιρεθεί προσωρινά για τα παλιά χρέη, ενώ πλήρωσε για κάποια πιο πρόσφατα. Ωστόσο τα προβλήματα δεν σταματούν, ενώ και η εικόνα της ομάδας μέσα στο γήπεδο δύσκολα αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για παραμονή στη Super League 2.

Στον ΠΑΣ επιβλήθηκε και δεύτερο ban από τη FIFA, για κάποια παλιά οφειλή, κάτι που μεταφράζεται σε απαγόρευση μεταγραφών για τις επόμενες τρεις περιόδους. Υπάρχει βέβαια χρονικό περιθώριο να τακτοποιηθούν οι οφειλές και να αρθεί το ban, ωστόσο το βάρος πέφτει στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού.