Η Λίβερπουλ έχει βάλει «πάγο» στις διαπραγματεύσεις με ΜακΆλιστερ

Το συμβόλαιο του Αργεντινού χαφ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028 και για την ώρα οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ δεν δείχνουν ενδιαφέρον για την ανανέωσή του.

Ο Αλέξις ΜακΆλιστερ αποτελεί ένα από τα βασικά γρανάζια της μεσαίας γραμμής της Λίβερπουλ, με τον 27χρονο μέσο την φετινή σεζόν να μετράει 41 συμμετοχές με 5 γκολ και 4 ασίστ.

Το μέλλον του Αργεντινού, ωστόσο είναι αβέβαιο αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του έχουν μπει στον «πάγο» από τους ιθύνοντες της Λίβερπουλ.

Οι «Reds» θεωρούν ότι έχουν αρκετό χρόνο στην διάθεσή του για να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι η τρέχουσα συμφωνία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.