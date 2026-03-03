Αστέρας Aktor: Με Αντωνόπουλο για την... παραμονή

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Aktor.

Μετά το διαζύγιο με τον Ραζβάν Ράσταβατς, η διοίκηση του Αστέρα Τρίπολης αποφάσισε να εμπιστευτεί τον Γιώργο Αντωνόπουλο για τον πάγκο της ομάδας, προκειμένου να γίνει η ύστατη προσπάθεια για την παραμονή στην κατηγορία.

Ο Αντωνόπουλος γνωρίζει καλά τους Αρκάδες, καθώς έχει διατελέσει μέλος του τεχνικού τιμ, ενώ φέτος βρισκόταν στο τιμόνι του Αστέρα Β, τον οποίο οδήγησε ασφαλώς στα πλέι οφ της Super League 2.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας του ASTERAS AKTOR.

Ο κ. Αντωνόπουλος έχει πολύχρονη συνεργασία με τον ASTERAS AKTOR και τα τελευταία χρόνια αποτελεί στέλεχος του προπονητικού επιτελείου του συλλόγου μας.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής του ASTERAS B' AKTOR, με την ομάδα μας να διαγράφει εξαιρετική πορεία και να βρίσκεται σε όλη τη χρονιά στις θέσεις των Play Offs της Super League 2.

Άμεσος συνεργάτης του κ. Αντωνόπουλου θα είναι ο κ. Βαγγέλης Ντίσιος.

Ευχόμαστε στο νέο επιτελείο της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.

