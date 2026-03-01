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Καλαμάτα - Μαρκό: Ασθενοφόρο στο γήπεδο για να παραλάβει τον Σεμπά (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Σεμπά έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Δείτε παρακάτω:

Καλαμάτα - Μαρκό: Ασθενοφόρο στο γήπεδο για να παραλάβει τον Σεμπά (vid)