Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPER LEAGUE 2 Καλαμάτα - Μαρκό: Ασθενοφόρο στο γήπεδο για να παραλάβει τον Σεμπά (vid) 01-03-2026 16:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Μαρκό ΠΡΟΣΩΠΑ Σεμπά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Σεμπά έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Δείτε παρακάτω: Ίσως και καλύτερος από Πινέδα-Μαρίν: Ο game changer που θα γίνει το επόμενο «μπαμ» της ΑΕΚ menshouse.gr Κατάρρευση: Πόσες έδρες χάνει η ΝΔ εάν γίνονταν σήμερα οι εκλογές instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Αιχμηρός όσο ποτέ: Το σκίτσο-μαχαιριά του Αρκά για το ΠΑΣΟΚ που προκάλεσε αντιδράσεις dailymedia.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Νίστρουπ στον ΠΑΟ menshouse.gr Με γκρίζα μαλλιά και γυαλιά πρεσβυωπίας: Η πρώτη φωτό του Νότη Σφακιανάκη ύστερα από χρόνια απουσίας (Pic) dailymedia.gr Ανακοινώνεται άμεσα: Ποιους αλλάζει ο Μητσοτάκης στον τελευταίο ανασχηματισμό πριν τις εκλογές instanews.gr Για γερά στομάχια: Τι ρίσκο κρύβει το περίφημο «σύστημα των Χ» που πρότεινε σε κάθε Μουντιάλ ο Γιώργος Γεωργίου menshouse.gr Καλαμάτα - Μαρκό: Ασθενοφόρο στο γήπεδο για να παραλάβει τον Σεμπά (vid) SHARE