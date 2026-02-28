Η άνοδος του Ηρακλή περνάει από την Καρδίτσα

Η αναμέτρηση στην Καρδίτσα ανάμεσα στην τοπική Αναγέννηση και τον ΠΟΤ Ηρακλής δεσπόζει στο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των Play Off του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Ο ΠΟΤ Ηρακλής χρειάζεται μόλις πέντε βαθμούς στις τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν ώστε να επιβεβαιώσει την επιστροφή του στη Super League. Οι νίκες επί των Αστέρα Τρίπολης Β’ (2-0 εντός) και Νίκης Βόλου (1-0 εκτός) έφεραν την ομάδα του Γιώργου Πετράκη μία ανάσα από την άνοδο. Οι «κυανόλευκοι», εφόσον φύγουν νικητές από την Καρδίτσα, μόνο αν... αυτοκτονήσουν θα απωλέσουν τον προβιβασμό. Η Καρδίτσα παίζει τα ρέστα της, έχοντας μείνει στη «λευκή» ισοπαλία με τη Νίκη Βόλου (εντός) και ηττηθεί στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β’ (με 1-0). Στην κανονική διάρκεια, οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.

Η Νίκη Βόλου θα ελπίζει σε ένα... δώρο από την Αναγέννηση ώστε, κερδίζοντας τον Αστέρα Τρίπολης Β’ στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», να ανακτήσει τις ελπίδες της για άνοδο. Βέβαια, η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη απέτυχε να σκοράρει στα δυο προηγούμενα ματς των Play Off ενώ κι οι Αρκάδες παρουσιάζονται πολύ δυνατοί εντός έδρας - το κατάλαβε καλά κι η Νίκη όταν ηττήθηκε με 3-1 στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Στα Play Out, ο ΠΑΟΚ Β’ μετά το 2x2 που πέτυχε, πήρε αποστάσεις από την τελευταία τετράδα. Οι «ασπρόμαυροι» πηγαίνουν στη Χρυσούπολη για να παίξουν με τον τοπικό Νέστο που έρχεται από το θριαμβευτικό 5-1 επί του Μακεδονικού - πολύτιμο «τρίποντο» και ψυχολογικό όφελος. Τον Μακεδονικό, που χρειάζεται ένα «θαύμα» για να σωθεί, περιμένει στη Χαλάστρα ο Καμπανιακός. Ο οποίος έμεινε όρθιος στην Καβάλα (0-0) και ελπίζει ακόμη σε παραμονή ενώ στην κανονική διάρκεια κέρδισε με 2-1 τους «πράσινους». Οι «αργοναύτες», τέλος, υποδέχονται τον ΠΑΣ Γιάννινα των πολλών προβλημάτων. Στην κανονική διάρκεια, πάντως, η Καβάλα επικράτησε με 2-0 του ΠΑΣ στη Μακεδονική πόλη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:

Α' όμιλος

Σάββατο 28/2

Playoff

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Ηρακλής ACTION 24

15:00 Αστέρας Aktor Β-Νίκη Βόλου SPORTAL.GR

Playout

15:00 Καβάλα-ΠΑΣ Γιάννινα SPORTAL.GR

15:00 Καμπανιακός-Μακεδονικός SPORTAL.GR

15:00 Νέστος Χρυσούπολης-ΠΑΟΚ Β ATHLETIKO.GR

Β' όμιλος

Κυριακή 1/3

Playoff

15:00 Καλαμάτα-Μαρκό ACTION 24

15:00 Ολυμπιακός Β-Πανιώνιος ΜΕGA NEWS

Playout

15:00 Χανιά-Αιγάλεω ATHLETIKO.GR

15:00 Παναργειακός-Καλλιθέα SPORTAL.GR

15:00 Ελλάς Σύρου-Ηλιούπολη SPORTAL.GR

