Πήρε... οξυγόνο με μεγάλη νίκη η Λεβάντε

Τεράστια βαθμολογική ανάσα πήρε η Λεβάντε, επικρατώντας της Αλαβές με 2-0 στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 26ης αγωνιστικής στην La Liga.

H Λεβάντε είχε από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα, όμως στο πρώτο μέρος δεν κατάφερε να διασπάσει την στιβαρή άμυνα της Αλαβές, με τους φιλοξενούμενους να αντέχουν στην πίεση.

Στο 61ο λεπτό, όμως οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, αφού ο Παράντα αντίκρισε κόκκινη κάρτα και άφησε την Αλαβές με δέκα παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, με την Λεβάντε να αυξάνει την πίεσή της.

Τελικά, στο 88ο λεπτό ο Εσπί έδωσε την λύση για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το 1-0, με τον ίδιο παίκτη στις καθυστερήσεις να σφραγίζει το τρίποντο για την Λεβάντε.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι πήραν τεράστια βαθμολογική ανάσα στην μάχη για την παραμονή, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο τις θέσεις κοντά στην επικίνδυνη ζώνη.