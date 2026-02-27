Στα νοκ άουτ ξεκινούν 11 εναντίον 11 τα ματς και στο τέλος προκρίνεται ο Μπενίτεθ ακόμη και με 10

Ξεσκόνισε την ταυτότητά του, πέρασε η… αμνησία, θυμήθηκε πως η Ευρώπη είναι πάντα κάτι ξεχωριστό για τον Παναθηναϊκό που συνεχίζει το ταξίδι του με πίστη πλέον. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Το σύνθημα ακούγεται για αρνητικό λόγο. Θα το χρησιμοποιήσουμε όμως. Λέγοντας ένα τεράστιο μπράβο στον Παναθηναϊκό. Για μια πρόκριση που ήρθε επειδή έπαιξαν όλοι με τρέλα, έπαιξαν με ψυχή. Σήκωσαν τη φανέλα στις πλάτες τους, γιατί αισθάνθηκαν το βάρος της. Κάπως έτσι πήγαν κόντρα στις πιθανότητες. Κόντρα στην ίδια την UEFA που με το λιθουανικό… εργαλείο, έδειξε να προτιμά εκπρόσωπο από Τσεχία στη συνέχεια του Europa League.

Θέλουμε να πιστεύουμε πως τώρα τις… πέρασε τις εξετάσεις που έδινε ο Ράφα Μπενίτεθ. Το «κεφάλι» του οποίου κρινόταν με την Βικτόρια Πλζεν και τον ΟΦΗ. Εκεί ξεχωρίζει και ο προπονητής που έχει βιογραφικό το οποίο άλλοι συνάδελφοί του το χρησιμοποιούν για σεντόνι να σκεπάζονται. Ικανότητα διαχείρισης πίεσης. Αγώνων και απαιτήσεων.

Ασφαλώς ο Παναθηναϊκός έχει σημασία. Το καλό του Μπενίτεθ είναι καλό των Πράσινων, γι’ αυτό το αναφέρουμε. Όπως το καλό των παικτών, είναι καλό της ομάδας. Έτσι κινήθηκαν και στο ματς με τους Τσέχους, για να φτάσουν σε μια πρόκριση άκρως Παναθηναϊκή.

Είχε μέσα της τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Τριφύλλι. Ικανότητα και μαγκιά πρώτα απ’ όλα. Ατυχία, καθώς ήρθε ένα γκολ από στατική φάση, με τις μεγαλύτερες ευκαιρίες να ανήκουν στους Πράσινους. Αδικία, μια και ο Λιθουανός διαιτητής το συνέχισε εκεί που το είχε αφήσει με τους Ρέιντζερς. Αυτή τη φορά γύρισε σπίτι του στεναχωρημένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην UEFA. Ήταν και στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Συνέχισε η ομάδα που δεν ήθελαν. Κι αυτοί στεναχωρημένοι στο σπίτι.

Στις δύο αναμετρήσεις με τους Τσέχους, ο αήττητος Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ απέδειξε πως αξίζει να περάσει. Γι’ αυτό και πέρασε. Πήγε κόντρα σε κάθε αναποδιά κι αυτές ήταν πολλές. Παίζοντας με τόσα προβλήματα εδώ και καιρό, δίνοντας κάθε 3-4 μέρες κρίσιμους αγώνες, απ’ αυτούς που χαρακτηρίζουμε «χωρίς αύριο».

Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το γεγονός πως το Τριφύλλι κρατήθηκε όρθιο. Σε μια περίοδο που δεν είναι σε καμία περίπτωση κοντά σε αυτό που θέλει να παρουσιάσει ο προπονητής. Το πλάνο είναι στην αρχή του, μην το ξεχνά κανείς. Αν η αρχή είναι τέτοια παρουσία στην Ευρώπη, τότε αξίζει την ευκαιρία να δούμε ποια θα είναι η επόμενη φάση του και η τελική μορφή του.

Πέραν όλων των άλλων, υπάρχει και μπόλικος ποδοσφαιρικός ηρωισμός. Το πώς κράτησε ο Παναθηναϊκός παίζοντας το δεύτερο μέρος της παράτασης με παίκτη λιγότερο. Η θέληση του Τεττέι να συνεχίσει και να μην γίνει αλλαγή, αν και «σκασμένος» απ’ τα συνεχόμενα ματς στα οποία τρώει ανελέητο ξύλο και βγαίνει νικητής.

Απ’ όπου κι αν το πιάσεις, ο Παναθηναϊκός των σκαμπανεβασμάτων μπορούσε να έχει ελαφρυντικά για κάτι χειρότερο απ’ αυτό που είδαμε. Δεν τα αναζήτησε. Όπως τα αναζητούν άλλες ομάδες και καλά κάνουν. Μπορούσε να λέει πως είναι ακόμη στην αρχή του. Ούτε αυτό το είπε κανείς.

Έπαιξε σαν Παναθηναϊκός, χωρίς αστερίσκους. Αισθάνθηκε την υποχρέωση του να ανταποκριθεί ως συνέχεια της ιστορίας. Γι’ αυτό και απέκλεισε μια αήττητη ομάδα. Ίσως να μην έχει το πιο εμπορικό όνομα, αλλά ποδοσφαιρικά το εγχείρημα ήταν υπερβολικά δύσκολο.

Και το ταξίδι συνεχίζεται. Αλύγιστα. Όπου πάει. Με επίγνωση της κατάστασης και την ελπίδα να υπάρχει. Γιατί την έφερε ο προπονητής και οι παίκτες. Τους αξίζουν τα μπράβο κι όχι μόνο η σκληρή κριτική.

Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, γρήγορα θα στραφούμε στα επόμενα ελληνικά παιχνίδια. Γιατί και εκεί υπάρχει το άχαρο της απαίτησης για την τετράδα. Τώρα όμως, το θέλουμε ακόμη περισσότερο. Γιατί αυτός ο Παναθηναϊκός της Ευρώπης, που βρίσκει πατήματα και με μικρά βηματάκια γίνεται ομάδα, θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να παίζει χωρίς άγχος απέναντι σε διεκδικητές. Και με ρόστερ που θα έχουν επιστρέψει παίκτες όπως ο Ντέσερς, ο Σισοκό, ο Τσιριβέγια, θα έχει ρυθμό ο Πελίστρι, ο Αντίνο.

Υ.Γ. Ο Ρενάτο Σάντσες σε ένα σύνολο που έχει αρχή, μέση και τέλος, έχει ρόλο. Με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά έχει ρόλο και το δείχνει.

Υ.Γ.1: Αν μας έλεγε κανείς πριν από 2 μήνες, πως θα περάσει ο Παναθηναϊκός στους «16» παίζοντας με δίδυμο χαφ Μπακασέτα-Ρενάτο, βασικό Ταμπόρδα, βασικό Κάτρη στο δεύτερο ματς, μάλλον θα γελάγαμε…

Υ.Γ.2: Όταν δεν έχεις χρόνο για δουλειά, όταν τα ματς είναι συνεχόμενα, οι ελλείψεις τόσες και η ανάγκη για αποτελέσματα μεγάλη, τότε το να είσαι ένα σύνολο που κανείς δεν νικά εύκολα, είναι μια αρχή.

Υ.Γ.3: Ο Παναθηναϊκός πέρα από το γεγονός πως απέκλεισε την Βικτόρια, της έβαλε 3 γκολ σε δύο ματς, μπορούσε κι άλλα, ενώ μάλιστα την αντιμετώπισε πάνω στη φόρμα της. Δεν είναι λίγο.

