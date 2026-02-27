Η... μάχη Παναθηναϊκού Φερεντσβάρος για το ματς της βραδιάς (vid)

Η UEFA ξεχώρισε την πρόκριση του Τριφυλλιού επί της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι, αλλά και την ανατροπή που έκανε η Φερεντσβάρος στο δεύτερο ματς με την Λουντογκόρετς.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκρισή του στους «16» του Europa League, λυγίζοντας την Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι, με την UEFA να ξεχωρίζει το ματς των «πράσινων» ως την εμφάνιση της βραδιάς.

Στην σχετική ψηφοφορία... αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Φερεντσβάρος, που στην έδρα της επικράτησε με 2-0 της Λουντογκόρετς ανατρέποντας το εις βάρος της 2-1 του πρώτου αγώνα.