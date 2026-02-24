Κρισμάρεβιτς στο SDNA: «Ο Νίκολιτς θα πάρει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ – Είναι φτιαγμένος για το αποτέλεσμα»

Η πρωτιά της ΑΕΚ στη Super League προκαλεί θόρυβο μέχρι τη Σερβία, με τον Σέρβο προπονητή, Νίκολα Κρισμάρεβιτς να μιλά στο SDNA για τον Μάρκο Νίκολιτς και να προβλέπει πρωτάθλημα για την 'Ένωση στο φινάλε της σεζόν.

Μπόλικη… σκόνη σηκώνει στη Σερβία η φετινή - πρωταγωνιστική - πορεία της ΑΕΚ και η παρουσία της στην κορυφή της Super League.

Φυσικά, κομβικό ρόλο σε αυτό παίζει η δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς, με τους συμπατριώτες του να παρακολουθούν στενά τα πεπραγμένα του 46χρονου τεχνικού και να μιλούν με τα καλύτερα λόγια για το έργο του στην Ένωση.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Νίκολα Κρισμάρεβιτς (φωτ.) ο οποίος έχει γράψει αρκετά χιλιόμετρα στα ελληνικά γήπεδα ως ποδοσφαιριστής και πλέον εργάζεται ως ασίσταντ κόουτς στη Σλόβεν Ρούμα.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει βρεθεί αντίπαλος του Μάρκο Νίκολιτς στο παρελθόν και δεν κρύβει την εκτίμησή του για τις ικανότητές του, προβλέποντας μάλιστα “happy end” για την ΑΕΚ στο κλείσιμο της τρέχουσας περιόδου.

«Ο Νίκολιτς ήταν και παραμένει ένας εκ των κορυφαίων Σέρβων προπονητών. Σε όποια ομάδα κι αν δούλεψε έφερε επιτυχίες.

Στη χώρα μου γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυνατότητές του και δεν μας προκαλεί εντύπωση η πρωταγωνιστική πορεία που διαγράφει με την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν.

Προσωπικά θεωρώ πως θα συνεχίσει το ίδιο καλά και θα οδηγήσει την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος…», τόνισε αρχικά.

Ο Κρισμάρεβιτς στάθηκε και στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού πρωταθλήματος, επισημαίνοντας τη δυσκολία της τελικής ευθείας:

«Γνωρίζω πολύ καλά πως δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα για μια ομάδα να τερματίσει στην πρώτη θέση. Μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας ακολουθούν τα πλέι οφ και συνεχόμενα ντέρμπι.

Στη Σερβία δεν υπάρχουν τόσα μεγάλα παιχνίδια, δεδομένου πως ο Ερυθρός Αστέρας έχει ξεφύγει και η Παρτιζάν Βελιγραδίου αντιμετωπίζει προβλήματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαχείριση των Σέρβων ποδοσφαιριστών από τον Νίκολιτς:

«Ο Νίκολιτς κάνει φοβερή δουλειά στην ΑΕΚ. Παίρνει το 100% από τον Γιόβιτς, που τον ξέρει καλά και μιλάνε την ίδια γλώσσα, ενώ το ίδιο θα συμβεί και με τον Βάργκα. Γενικότερα βρίσκει το… κουμπί των Σέρβων παικτών και τους βγάζει τον καλύτερο εαυτό».

Τέλος, ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στη φιλοσοφία του 46χρονου προπονητή, ξεκαθαρίζοντας πως προτεραιότητα είναι το αποτέλεσμα και όχι το θέαμα:

«Η ΑΕΚ παίζει με τη φιλοσοφία του Νίκολιτς και καθαρά για το αποτέλεσμα. Δεν διακρίνεται για το όμορφο ποδόσφαιρο.

Στο τέλος αυτό που μετράει είναι οι βαθμοί και όχι η μπάλα που έπαιξες. Και ο Νίκολιτς είναι φοβερός στο να δημιουργεί ομάδες που ξέρουν τον τρόπο να παίρνουν τα αποτελέσματα».