Πονς: «Είμαστε χαρούμενοι για το ρεκόρ του ΠΑΟΚ Β - Κάθε παιχνίδι είναι μία... μάχη» (vid)

Ο ΠΑΟΚ Β πάει για... ρεκόρ και ο Ντάνι Πονς δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει τις πέντε συνεχόμενες νίκες, αλλά και την εμφανή βελτίωση του Δικεφάλου το τελευταίο διάστημα.

Ο Ισπανός τεχνικός αποθέωσε την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννινα, κάτι που έκανε αρκετά δύσκολο το ματς για τους νεαρούς παίκτες του, οι οποίοι όμως, είχαν τις λεπτομέρειες της «μάχης» και πήραν μία (ακόμα) μεγάλη νίκη.

«Είμαστε χαρούμενοι για το ρεκόρ» ανέφερε ο Ντάνι Πονς, για την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ Β, ο οποίος σε περίπτωση νίκης στη Χρυσούπολη, γράφει... ιστορία, καθώς δεν έχει κερδίσει ξανά τα τελευταία 5 χρόνια έξι συνεχόμενα ματς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια για την ατμόσφαιρα των οπαδών, ξεκάθαρα δεν είναι ομάδα Β’ κατηγορίας, ανήκει στην Α’ κατηγορία. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, ο ΠΑΣ Γιάννινα πίεσε πολύ καλά και ήταν δύσκολο για μας να παίξουμε. και να κάνουμε με ευκολία το παιχνίδι μας. Μπήκαμε στη μάχη γιατί το ματς ήταν μία μάχη καθώς και οι δύο ομάδες έδιναν ματς ζωής ή θανάτου. Ήταν ισορροπημένο ματς και λεπτομερειών, οι οποίες έκλιναν υπέρ της δικιάς μας ομάδας στο τέλος».

Για την 5η σερί νίκη που είναι ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ Β: «Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτήν την επιτυχία ειδικά αν σκεφτούμε ότι όταν ήρθα ήμασταν στην τελευταία θέση. Υπάρχει εξέλιξη και επιπλέον έχουμε παιδιά με τα οποία τροφοδοτούμε την πρώτη ομάδα, όπως τους Μύθου, Μοναστηρλή, Χατσίδη και είμαστε χαρούμενοι για τη σύνδεση με την πρώτη ομάδα».

Για τους τρεις στόπερ και τις μεταγραφές που έγιναν: «Στο 87’ όταν είδαμε ότι ο αντίπαλος θα γεμίσει μπάλες στην περιοχή μας προσθέσαμε έναν κεντρικό αμυντικό, ώστε να έχουμε υπεραριθμία και να ‘καθαρίσουμε’ τις μπάλες. Όσον αφορά τις μεταγραφές, είναι παιδιά που βοηθούν στην καθημερινότητα. Δεν είναι μόνο δική μου δουλειά οι μεταγραφές, υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα σκάουτινγκ που παίρνει τα credits για τις μεταγραφές, διότι και οι τρεις που ήρθαν είναι παίκτες που βοηθάνε.

Για την Καβάλα και τον ΠΑΣ και ποια θεωρεί ότι είναι καλύτερη: «Δεν θα σας αρέσει η απάντηση. Μου αρέσει η Καβάλα. Ξέρει πώς να διαχειριστεί το τέμπο του παιχνιδιού, ξέρει πώς να κινηθεί στις γραμμές έχει πλεονέκτημα γιατί έχει έναν τρόπο παιχνιδιού, μας έκανε να υποφέρουμε και είναι δυνατή και στις στατικές φάσεις. Έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και βαθμολογικό γιατί είναι ξεκάθαρη η βαθμολογία αυτή τη στιγμή».