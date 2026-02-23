Κριτική Μπλάτερ στην FIFA: «Κακό το φορμάτ του Μουντιάλ, κερδισμένες μόνο οι ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ άσκησε κριτική στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, αναφορικά με το νέο φορμάτ του Mundial 2026.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είναι σωστό το νέο φορμάτ. Βάζοντας τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες μαζί, θα περίμενε κανείς να έχουν περίπου το ίδιο μερίδιο από την πίτα. Η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες δεν είναι καλή. Και το να διεξάγεται σε τρεις χώρες είναι ακόμη χειρότερο — ειδικά αφού δύο από αυτές τις χώρες λαμβάνουν μόνο ψίχουλα.

Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι οι θεατές. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα πρέπει να διοργανώνεται σε μια χώρα που δεν χορηγεί βίζα σε όλους».