MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κριτική Μπλάτερ στην FIFA: «Κακό το φορμάτ του Μουντιάλ, κερδισμένες μόνο οι ΗΠΑ»

Ποδόσφαιρο
0
Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ άσκησε κριτική στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, αναφορικά με το νέο φορμάτ του Mundial 2026.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είναι σωστό το νέο φορμάτ. Βάζοντας τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες μαζί, θα περίμενε κανείς να έχουν περίπου το ίδιο μερίδιο από την πίτα. Η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες δεν είναι καλή. Και το να διεξάγεται σε τρεις χώρες είναι ακόμη χειρότερο — ειδικά αφού δύο από αυτές τις χώρες λαμβάνουν μόνο ψίχουλα.

Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι οι θεατές. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο δεν θα πρέπει να διοργανώνεται σε μια χώρα που δεν χορηγεί βίζα σε όλους».

Κριτική Μπλάτερ στην FIFA: «Κακό το φορμάτ του Μουντιάλ, κερδισμένες μόνο οι ΗΠΑ»