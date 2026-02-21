Ο ΠΑΟΚ είδε την ΑΕΛ να προηγείται και το πρωτάθλημα να... απομακρύνεται, όμως με χατ τρικ του Βλάχου στα τελευταία λεπτά, πήρε τη νίκη (3-1), παραμένοντας «ζωντανός» στην υπόθεση τίτλος στη Super League K17.

Επιστροφή στη… δράση μετά το σύντομο διάλειμμα ελέω Εθνικής ομάδας για ΠΑΟΚ και ΑΕΛ για την 22η αγωνιστική της Super League K17.

Ντεμπούτο στην κορυφή της επίθεσης για τον Απόστολο Σαββίδη, ο οποίος μετακόμισε από τον Πανσερραϊκό, ενώ ο πρώτος σκόρερ, Σούβλατζης έμεινε εκτός αποστολής προληπτικά.

Οι «βυσσινί» αιφνιδίασαν τους Θεσσαλονικείς με φουλ πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο, βάζοντας… στοπ στην «ασπρόμαυρη» δημιουργία. Συνεχόμενα σουτ από την ΑΕΛ, με το πιο σημαντικό να καταγράφεται λίγο πριν το 25’, όταν ο Νικολαΐδης έσωσε τον ΠΑΟΚ.

Δύο καλές στιγμές για τους γηπεδούχους -από στημένες φάσεις- με πρωταγωνιστή τον Χαλδέζο, ο οποίος επέστρεψε… κεφάτος από τον τραυματισμό του.

Στο 12’ σούταρε απευθείας το φάουλ από το ημικύκλιο της περιοχής, με τον κίπερ των φιλοξενούμενων να απομακρύνει σε κόρνερ, ενώ στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, το κόρνερ του είχε αποδέκτη τον Μώκο, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ στη μεγαλύτερη ευκαιρία των Θεσσαλονικιών.

Κακό πρώτο 45λεπτο για τους παίκτες των Ορφανού-Κρινίτσα, ψάχνοντας άμεσα λύση, προκειμένου να μην απομακρυνθούν από την κορυφή.

Δύο διορθωτικές αλλαγές από πλευράς γηπεδούχων με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Βλάχος και Γκέρσος μπήκαν και άλλαξαν τον αγώνα. Το σουτ του πρώτου στο 49' πέρασε άουτ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, το γυριστό του Ματέρα κατέληξε κόρνερ, μετά από εντυπωσιακή απόκρουση του κίπερ της ΑΕΛ.

Στο 57΄ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Απόστολο Σαββίδη, όμως το γκολ ακυρώθηκε για... οφσάιντ, με τους «ασπρόμαυρους» να διαμαρτύρονται έντονα. Οι «βυσσινί» χτύπησαν στο 66ο λεπτό, γράφοντας το 0-1 σε αντεπίθεση μετά από ολέθριο λάθος του Καλπάκη.

Όμως ο «ψυχωμένος» Δικέφαλος δεν τα παράτησε ούτε εκεί. Γιατί ο τίτλος έρχεται με τέτοιες νίκες. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Τεντολούρης έχασε τεράστια ευκαιρία από τη μικρή περιοχή, μετά από εξαιρετική σέντρα του Χαλδέζου.

Συνεχόμενες «ασπρόμαυρες» ευκαιρίες, καθώς στο 74' η προβολή του Τσιάλη είχε... απάντηση πάνω στη γραμμή, ενώ στο 76' ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με καταπληκτικό γκολ του Βλάχου.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 84ο λεπτό, με τον Χαλδέζο να σεντράρει, τον Ψυρούκη με κεφαλιά να δίνει πάσα πάρε βάλε στον Βλάχο και ο MVP του ματς σκόραρε προ κενής εστίας για το 2-1.

Μεγάλη νίκη, όπως εξελίχθηκε το ματς, για τους «ασπρόμαυρους» πρωταθλητές, με τον Βλάχο να μην αρκείται και στις καθυστερήσεις να ολοκληρώνει το χατ τρικ, με το 3-1 να είναι το τελικό σκορ.

Mε το νέο τρίποντό του, ο Δικέφαλος έφτασε τους 40 βαθμούς, πατώντας προσωρινά κορυφή -μαζί με τον Παναθηναϊκό-, που αγωνίζεται σε λίγη ώρα απέναντι στον ΟΦΗ.