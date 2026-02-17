Με κόσμο το Νίκη Βόλου-Ηρακλής - Η διάθεση των εισιτηρίων

Με την παρουσία φιλάθλων θα διεξαχθεί το μεγάλο ντέρμπι της Νίκης Βόλου και με τον Ηρακλή για την 2η αγωνιστική των play offs της Super League 2.

Αν και έχει επιβληθεί ποινή μιας αγωνιστικής στη Νίκη Βόλου, κατάφερε να πετύχει αναστολή της ποινής και στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ηρακλή, θα έχει τη στήριξη των οπαδών της.

Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει πως την προσεχή Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η προπώληση εισιτηρίων για το παιχνίδι της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026, στις 15:00, απέναντι στην ομάδα του ΠΟΤ Ηρακλής, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των playoffs της Super League 2, που θα διεξαχθεί στο γήπεδό μας το «Παντελής Μαγουλάς».

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

20€ για την σκεπαστή κερκίδα

10€ για τη θύρα της οδού Μαιάνδρου

ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ

Γραφεία Blue Club Θύρα 3 «Παναγιώτης Ντοκούζης» (Μαιάνδρου 15):

Πέμπτη 19/2: 18:00 – 22:00

Παρασκευή 20/2: 18:00 – 22:00

Σάββατο 21/2: 10:00 – 22:00

Και σε αυτό το παιχνίδι σε θέλουμε δίπλα μας!

Όλοι μαζί κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα!