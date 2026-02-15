Απίστευτο: Οι 8 πρώτοι της βαθμολογίας ήρθαν ισόπαλοι!

Μπορεί να εκκρεμεί ο αγώνας του Ατρόμητου με τον Πανσερραϊκό στο Περιστέρι (16/2, 18:00), όμως η 21η... στροφή του πρωταθλήματος σημαδεύτηκε από πέντε ισοπαλίες και μόλις μία νίκη, αυτή του Παναιτωλικού επί του Αστέρα στο Αγρίνιο με 3-1 το Σάββατο (14/2).
Στο 0-0 έμειναν το ντέρμπι κορυφής της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αλλά και το σαββατιάτικο Λεβαδειακός-Ολυμπιακός στο «Λάμπρος» Κατσώνης» της Βοιωτίας.
Επιπρόσθετα, στο 1-1 «κόλλησαν» ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΛ στη Λεωφόρο και ο Βόλος με τον Άρη, ενώ η πιο παραγωγική μοιρασιά έγινε στο Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2 στη Νεάπολη!