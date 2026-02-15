Βαθμολογία Stoiximan Super League: «Χ»αμένες ευκαιρίες για όλους και... αμετάβλητη η κορυφή!

Το ντέρμπι των δύο Δικεφάλων δεν ανέδειξε νικητή και άφησε απαράλλαχτη την κατάσταση στο ρετιρέ, ενώ στους χαμένους της αγωνιστικής είναι και ο Παναθηναϊκός.

Το ντέρμπι της Τούμπας έληξε χωρίς νικητή (0-0) και κάπως έτσι, καμία ομάδα της πρώτης τετράδας δεν κέρδισε σε αυτή την αγωνιστική, κάτι που άφησε αμετάβλητη την κατάσταση στην κορυφή.

Πρώτη παραμένει η ΑΕΚ με 49 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Ολυμπιακό και τρεις περισσότερους από τον ΠΑΟΚ που έχει όμως το εξ' αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά και υπερτερεί αυτή τη στιγμή σε πιθανή ισοβαθμία με την Ένωση.

Στους χαμένους της αγωνιστικής είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι έμειναν εντός έδρας στο 1-1 με την ΑΕΛ και δεν κατάφεραν να μειώσουν την διαφορά από τον Λεβαδειακό, αφού η απόσταση από την πρώτη τετράδα παραμένει στους έξι βαθμούς, πέντε στροφές πριν το τέλος, με το τριφύλλι να έχει παιχνίδι λιγότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 21η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. AEK 21 49 37-13 2. Ολυμπιακός 21 47 38-10 3. ΠΑΟΚ 20 46 41-13 4. Λεβαδειακός 21 39 49-25 5. Παναθηναϊκός 20 33 29-22 6. Άρης 21 27 18-21 7. Βόλος ΝΠΣ 21 26 20-30 8. ΟΦΗ 20 25 27-35 9. Παναιτωλικός 21 21 22-34 10. Ατρόμητος 20 20 19-24 11. Κηφισιά 20 20 26-32 12. ΑΕΛ Novibet 21 20 20-33 13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 21 16 19-33 14. Πανσερραϊκός 20 8 10-50

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού - ΟΦΗ, Κηφισιάς - ΠΑΟΚ, οι οποίες έχουν αναβληθεί.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 21η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εξής αναμέτρηση

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

18:00: Ατρόμητος - Πανσερραϊκός

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22η)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026

17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Ατρόμητος

17:00: Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026

16:00: ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

16:00: Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ

18:00: ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

19:00: Άρης - Κηφισιά

20:00: ΑΕΚ - Λεβαδειακός