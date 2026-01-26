Αλλαγή ημερομηνίας στην κλήρωση των playoffs και playouts

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά η κλήρωση των playoffs και playouts της Super League 2, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

H σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής:

«Καλείσθε, όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00 (στα γραφεία της Ένωσης – Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα – 4ος όροφος), με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων Επικύρωση Βαθμολογικού Πίνακα Α’ & Β’ Ομίλου του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2025/26 Διάφορα Θέματα

Μετά τον πέρας του συμβουλίου και περί ώρας 15:00 θα ακολουθήσει η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Play Offs – Play Outs αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. προσέρχεται ΜΟΝΟ ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ομάδας, δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε μη μέλη του Δ.Σ».