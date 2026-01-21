Αστέρας Aktor: Στα κυανοκίτρινα ο Δεληγιαννίδης

Άμεσα κάλυψε το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας ο Αστέρας Aktor, καθώς μετά την αποχώρηση του Φερνάντεθ, ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Δεληγιαννίδη από την ΑΕΛ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 29χρονος μπακ τόνισε: «Καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στον Αστέρα. Σε κάθε αγώνα θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε η ομάδα μας να πραγματοποιήσει τους στόχους της. Ευχαριστώ τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη. Ξέρω πού έχω έρθει και τι πρέπει να πετύχουμε».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Παναγιώτη Δεληγιαννίδη.

Ο Παναγιώτης Δεληγιαννίδης εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR. Ο Δεληγιαννίδης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 29 Αυγούστου 1996 και αγωνίζεται ως δεξιός αμυντικός.

Είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες Κ17 (6 συμμετοχές - 1 γκολ), Κ18 (5 συμμετοχές), Κ19 (26 συμμετοχές - 3 γκολ) και Κ21 (8 συμμετοχές). και έχει εμπειρία από πρωταθλήματα εκτός συνόρων, έχοντας αγωνιστεί στην Σλοβακία και στην Ρουμανία.

Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Δεληγιαννίδη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΟΚ 12-1

Zemplín Michalovce 1

ΟΦΗ 17-3

Sepsi OSK 15

Ξάνθη 22-1

Πανσερραϊκός 81-5

ΑΕΛ 14