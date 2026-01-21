Χάρη σε δύο γκολ του Κολομβιανού στράικερ, η Σπόρτινγκ του Βαγιαννίδη έριξε στο καναβάτσο την Παρί Σεν Ζερμέν (2-1) και την έπιασε στους 13 βαθμούς!

Ιστορική νίκη για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας που έχοντας ως σύμμαχο την τύχη πήρε μία απίθανη νίκη απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (2-1) που έμπλεξε για τα καλά.

Οι Γάλλοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο μέρος, δύο ακυρωθέντα γκολ με Ζαΐρ-Εμερί (30') και Νούνο Μέντες (42') και παρά την ασφυκτική πίεση δεν κατάφεραν να πάρουν κεφάλι στο σκορ.

Αυτό το πήραν οι γηπεδούχοι με ψύχραιμο πλασέ του Λουίς Σουάρες (74') σε μία φάση που μετά από σουτ του Κατάμο, η μπάλα εξοστρακίστηκε στο σώμα του Βαγιαννίδη (μπήκε στο 63ο λεπτό) και στρώθηκε λουκούμι στα πόδια του Κολομβιανού.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε άμεσα με εκπληκτικό σουτ του Κβαρατσχέλια (79'), όμως ξανά κόντρα στην ροή του ματς, τα λιοντάρια βρήκαν νικητήριο γκολ στο 90ό λεπτό ξανά με τον Λουίς Σουάρες και με το 2-1 έπιασαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης στους 13 βαθμούς.