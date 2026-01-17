Και τώρα… σιωπή

Ολοκληρώθηκαν οι προημιτελικοί κυπέλλου και δύο μεγάλα φαβορί πετάχτηκαν εκτός. Σύμπτωση ή όχι πως είναι αυτά που σήκωσαν κουβέντα για διαιτησία; Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΟΦΗ και η Λειβαδιά, θα διεκδικήσουν το κύπελλο Ελλάδος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μία επαρχιακή ομάδα θα βρεθεί στον τελικό. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, καλούνται να διαχειριστούν εντός έδρας αποκλεισμούς ο ένας απέναντι σε ανταγωνιστή για το πρωτάθλημα, ο άλλος από θεωρητικά μικρό γιατί ο ΟΦΗ μικρός δεν είναι. Αντιθέτως.

Οι δύο που δέχτηκαν το στραπάτσο, είναι αυτοί που οι μηχανισμοί τους έδωσαν άλλοθι στο γκρουπ τους. Η ΑΕΚ εδώ και καιρό, ο Ολυμπιακός εδώ και είκοσι μέρες. Τυχαίο; Εκτιμώ πως όχι.

Ότι και να πεις, ότι και να κάνεις, στο ελληνικό ποδόσφαιρο του 2026, στο τέλος της ημέρας μιλάει το ποδόσφαιρο και αυτό συμβαίνει για δύο λόγους.

Πρώτον, γιατί υπάρχουν τέσσερις ισχυροί επενδυτές στα μεγάλα κλαμπ που προσφέρουν μία ισορροπία του τρόμου και πίσω από αυτούς άλλοι πέντε – έξι που είναι σοβαροί παίκτες.

Δεύτερον, γιατί σε επίπεδο ομοσπονδίας βρίσκεται ένας άνθρωπος που ξέρει πρώτον τις διαδρομές και δεύτερον οι προθέσεις του είναι οι σωστές. Ο Μάκης Γκαγκάτσης δεν θα ξεφτιλιστεί για κανέναν.

Ο Ολυμπιακός έχασε χωρίς ουσιαστικά να κάνει φάση μέχρι το 91΄. Ήταν τόσο μπερδεμένος αγωνιστικά που ο Ταρέμι περισσότερο ήταν στο χορτάρι παρά όρθιος. Σα να είχε εντολή ένα πράμα να βουτάει για να εκθέσει τον Τσακαλίδη. Ο Χαλκιδικιώτης δεν τσίμπησε και όλο το επικοινωνιακό των Πειραιωτών έπεσε στο κενό. Οποιαδήποτε προσπάθεια να πεισθεί το κοινό του Ολυμπιακού πως φταίει ο διαιτητής, πήγε άπατη. Οι Ολυμπιακοί έχουν τις παραστάσεις για να κατανοήσουν τι ακριβώς συνέβη. Μέσα από το φάσμα της αντιπαλότητας, υπήρξε η παραδοχή του καλύτερου και μπράβο τους. Είναι ο μόνος δρόμος για να οδηγηθεί η ομάδα τους στο σωστό μονοπάτι.

Η ΑΕΚ εγκλωβίστηκε στην ανάγκη του Μάριου Ηλιόπουλου να δείξει πως είναι ενεργός, πως κάτι κάνει. Αποδέχτηκε ως λογικό να παραβρεθεί σε ένα τραπέζι παρασκηνιακής φύσεως για να πει πως είναι η επόμενη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν ασχολήθηκε ποτέ σοβαρά με το παιχνίδι με τον ΟΦΗ ενώ το καμπανάκι είχε χτυπήσει στο Βικελίδης και η ανάγκη που αναφέρω παραπάνω, οδήγησε και στο πρόστιμο. Μία πρακτική παρωχημένη, μία πρακτική που «δίνει» τους παίκτες ως υπεύθυνους για ότι έγινε. Εγώ είδα μία ομάδα που προσπάθησε όμως εκτέθηκε όταν έβαλε τον παίκτη που απέκτησε για να κάνει τη διαφορά. Χαζός είναι ο Λουτσέσκου που τους βάζει μετά από καιρό. Με το που μπήκε ο Βάργκα, ο στόπερ του ΟΦΗ έκανε 80 μέτρα μετάβαση μέχρι να δώσει την ασίστ.

Όλες οι απαντήσεις είναι πλέον ποδοσφαιρικές. Τα πάντα. Ο ΠΑΟΚ έχει γκελάρει σε φάσεις που το αξίζει. Στην αρχή της σεζόν όταν είναι ακόμα μπερδεμένος και τα ζητούμενα του Λουτσέσκου δεν έχουν αφομοιωθεί από τους παίκτες και όταν το ρόστερ αποδεικνύεται ρηχό για τρεις διοργανώσεις μέσα από κακό σχεδιασμό και ατυχία, με αποτέλεσμα να πάει στο Περιστέρι αποκαμωμένος.

Ο Ολυμπιακός ξέχωρα από την απουσία του Ελ Καμπί, πληρώνει τη μη ουσιαστική ενίσχυσή του και το γεγονός πως το πλάνο του Μεντιλίμπαρ διαβάστηκε. Το έπαθε και ο Αλμέιδα παλαιότερα. Αν δεν παίζεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο και επιλέγεις το άμεσο, είναι πιο εύκολο να ακυρωθείς. Απλά ο αντίπαλος μειώνει τα ρίσκα.

Αύριο η ομάδα υποδέχεται τον ΟΦΗ. Με πολλά ερωτηματικά γιατί οι ιώσεις την έχουν καταβάλει. Στον Πειραιά ο Τσιφτσής έπαιζε με πυρετό και άλλοι δύο ήταν άρρωστοι εντός ενδεκάδας.

Βλέπω μία κουβέντα για την αναβολή που πήρε ο ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Κηφισιά. Ποτέ δεν είναι πρόθεση του Λουτσέσκου να πάρει αναβολή, αλλά όταν βλέπει πως παραπάνω από μισή ομάδα προχωρά την διαδικασία των αγώνων όντας άρρωστη, προφανώς και θα ψάξει το κενό που θα την επαναφέρει. Είναι από αυτά που προκύπτουν, τα ζυγίζεις και αποφασίζεις.

Η Τούμπα πρέπει να γεμίσει, είναι μυστήριο το παιχνίδι. Και η ομάδα αξίζει μίας γεμάτης Τούμπας.

ΥΓ Η σύσταση της εταιρίας ειδικού σκοπού ολοκληρώθηκε, ο ΠΑΟΚ οδηγείται μαθηματικά στην κατασκευή του νέου του γηπέδου, η ομάδα διεκδικεί όλους τους στόχους της και όλα τα πουλιά που ξεπετάχτηκαν το καλοκαίρι εξαφανίστηκαν. Αντιλαμβάνομαι πως περιμένουν στη γωνία την στραβή που σίγουρα θα έρθει σε κάποια φάση, αλλά αυτή είναι η πρακτική των λιγόψυχων που δεν έχουν μάθει να μάχονται με ότι έχουν. Από εδώ και πέρα, οποιαδήποτε ενέργεια φέρει διχασμό δεν είναι αποδεκτή προφανώς αλλά είναι και ύποπτη. Ας το βάλουν στο μυαλό τους άπαντες για να μη μπερδευτούμε στο μέλλον ξανά.