Με το ενάμισι πόδι στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ βρίσκεται με το ενάμισι πόδι στα ημιτελικά του Κυπέλλου, μετά και την επικράτηση της απέναντι στην ΑΕ Μυκόνου με 1-6.

Σημαντικό βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου έκανε ο ΠΑΟΚ Morris, επικρατώντας στις Κυκλάδες της ΑΕ Μυκόνου με 1-6, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα της προημιτελικής φάσης του θεσμού.

Ο Δικέφαλος μπήκε με αποφασιστικότητα στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 27ο λεπτό με δυνατό διαγώνιο σουτ της Γουίχι, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+1’), η Κιουρεξίδου με κεφαλιά διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας, στέλνοντας τον ΠΑΟΚ Morris στα αποδυτήρια με καθαρό προβάδισμα 0-2.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ Morris ανέβασε ακόμη περισσότερο τον ρυθμό του και «καθάρισε» οριστικά την αναμέτρηση. Στο 52’ η Στίγκλμαϊρ με κεφαλιά έκανε το 0-3, συνεχίζοντας το επιθετικό ρεσιτάλ του Δικεφάλου. Στο 72’ η Γκιζάρη σκόραρε απευθείας από εκτέλεση κόρνερ, υπογράφοντας το 1-4, ενώ στο 77’ η Στίγκλμαϊρ βρήκε ξανά δίχτυα με κεφαλιά για το 1-5. Το τελικό 1-6 διαμόρφωσε στο 80’ η Γιαννακά, σκοράροντας από κοντά και επισφραγίζοντας μια απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη συμπεριφορά του ΠΑΟΚ Morris στις στημένες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς η ομάδα εκμεταλλεύτηκε με υποδειγματικό τρόπο τα κόρνερ της, πετυχαίνοντας πέντε από τα έξι γκολ της από αντίστοιχες καταστάσεις.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το σύνολο του Θανάση Πατρικίδη, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου και ώρα 13:45, εκτός έδρας, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της WFL.