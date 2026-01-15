ΑΕΛ: Ένα μήνα απαγόρευση στον Νταβέλη για τα... μπινελίκια στον Σιδηρόπουλο

Ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΛ Novibet "στόλισε" τον Τάσο Σιδηρόπουλο μετά τον αγώνα με την Κηφισιά και έπεσε βαρύς "πέλεκυς" από το Πειθαρχικό Όργανο της Super League.

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό ήταν το φύλλο αγώνα στη Νεάπολη για τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη.

Οι Θεσσαλοί είχαν πολλά παράπονα από τον διεθνή ρέφερι στον αγώνα με την Κηφισιά όπου έπαιξαν με δέκα παίκτες από το 65' και ισοφαρίστηκαν στο φινάλε.

Ο ισχυρός άνδρας των "βυσσινί" επιτέθηκε φραστικά στον Τάσο Σιδηρόπουλο και τα... γαλλικά του, έφεραν ποινή απαγόρευσης εισόδου σε αγωνιστικό χώρο και αποδυτήρια για έναν μήνα.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΠΡΟΣ 1) ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET 2) Α. ΝΤΑΒΕΛΗΣ (Μεγαλομέτοχος)

Δέχεται ότι ο 2ος εγκαλούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση. Επιβάλλει στον Α. ΝΤΑΒΕΛΗ για τη πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, την ποινή της απαγόρευσης της εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια για ένα (1) μήνα (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 10-1-2026 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)