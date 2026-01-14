Πρόεδρος Ριέκα: «Ενδιαφέρεται για Φρουκ ο Παναθηναϊκός, περιμένω επίσημη πρόταση»

Ο πρόεδρος της Ριέκα, Νταμίρ Μίσκοβιτς, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Τόνι Φρουκ, τονίζοντας ότι περιμένει επίσημη πρόταση.

Ο Τόνι Φρουκ είναι ένας παίκτης που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό, με την επιβεβαίωση του «πράσινου» ενδιαφέροντος να έρχεται με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Ο πρόεδρος της Ριέκα, Νταμίρ Μίσκοβιτς, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι το «Τριφύλλι» συγκαταλέγεται στις ομάδες που παρακολουθούν τον 24χρονο Κροάτη μεσοεπιθετικό, εξηγώντας ότι περιμένει να φτάσει στο γραφείο του επίσημη πρόταση.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλες ομάδες και πως δεν θα είναι απλό να ολοκληρωθεί η πώληση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, αλλά περιμένω μια επίσημη πρόταση. Υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι, για παράδειγμα δύο ομάδες από το MLS, όμως μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει καταθέσει πρόταση.

Μου τηλεφώνησαν, αλλά περιμένω τον Παναθηναϊκό να το βάλει στο χαρτί. Οι όροι μας είναι γνωστοί, όμως ένας παίκτης δεν πωλείται από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι πατάτα. Πρέπει να είναι ικανοποιημένος ο ποδοσφαιριστής, πρέπει να είναι ικανοποιημένος και ο σύλλογος, υπάρχουν πολλοί παράγοντες».