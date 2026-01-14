Η μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση από τον Μορόν (vid)

Ο Ισπανός επιθετικός του Άρη κατέβασε εξαιρετικά, πλάσαρε, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έδιωξε σε κόρνερ

Απίστευτη ευκαιρία με τον Μορόν να μην μπορεί να νικήσει τον Λαφόν για την ισοφάριση.