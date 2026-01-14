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Η μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση από τον Μορόν (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ισπανός επιθετικός του Άρη κατέβασε εξαιρετικά, πλάσαρε, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έδιωξε σε κόρνερ

Απίστευτη ευκαιρία με τον Μορόν να μην μπορεί να νικήσει τον Λαφόν για την ισοφάριση. 

 

Η μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση από τον Μορόν (vid)