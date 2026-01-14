Ντέλια εσύ σούπερ σταρ - Καλύτερο γκολ της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ η «ζωγραφιά» της Φιλαδέλφειας! (vid)

Ένα ακόμα βραβείο για τον Έλληνα «μάγο», ο οποίος χόρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια και σκόραρε, με το γκολ του να ψηφίζεται ως το καλύτερο του ΠΑΟΚ για το 2025.

Μία ακόμα διάκριση, μία ακόμα «ζωγραφιά», μία ακόμα υπόκλιση. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε μία προσποίηση από άλλο... πλανήτη, έστειλε εκτός μάχης τον Στρακόσια και πλάσαρε σε κενή εστία για ένα γκολ-ποίημα μέσα στην έδρα της ΑΕΚ.

Τα βραβεία συνεχίζονται για τον Έλληνα «μάγο», που έχει εξελιχθεί σε παίκτη «ορόσημο» για τον ΠΑΟΚ, κερδίζοντας αυτή τη φορά το βραβείο του Regency Casino Best Goal of the Year.

Στην ψηφοφορία του κοινού, το συγκεκριμένο τέρμα συγκέντρωσε το 26,37% και αναδείχθηκε κορυφαίο της χρονιάς. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, κόντρα στη Ριέκα.

Ο Έλληνας φορ πήρε τη μπάλα κοντά στη γραμμή του άουτ, απέφυγε τον αντίπαλό του με μία εντυπωσιακή ενέργεια και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα, συγκεντρώνοντας 20,55%.

Το βάθρο συμπλήρωσε και πάλι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας , μετά από μεγάλη μπαλιά του Γιάννη Μιχαηλίδη , άψογο κοντρόλ, ντρίμπλα στον τερματοφύλακα και τελείωμα, με το γκολ να συγκεντρώνει 18,84% των ψήφων.

