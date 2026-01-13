ΑΕΚ: Σε κανονικούς ρυθμούς ο Ρότα - Διαθέσιμοι και οι Ζίνι-Πιερό

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από την προπόνηση της ΑΕΚ καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Λάζαρο Ρότα να γυμνάζεται σε φουλ ρυθμούς και να επανέρχεται στη διάθεση του.

Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής μπακ, ξεπέρασε την ενόχληση που αντιμετώπισε παραμονή του αγώνα με τον Αρη που τον κράτησε εκτός για το Χαριλάου και απο την στιγμή που γυμνάστηκε σήμερα στο 100% τότε αυτομάτως ειναι διαθέσιμος.

Οπως διαθέσιμοι ειναι και οι Ζίνι-Φραντζί Πιερό, οι οποίοι επίσης επανήλθαν μετά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα περνώντας μια δύσκολη περίοδο. Ο μεν Ζίνι θυμίζουμε ειχε υποστεί ένα διάστρεμμα στην προπόνηση που τον ειχε κρατήσει εκτός δράσης και μάλιστα ειχε παρθεί η απόφαση να μην πάει Κόπα Αφρικα για να προστατευτεί όπως και έγινε με αποτέλεσμα πλέον να γυρίσει απόλυτα καλά, ενώ ο Πιερό ειχε υποβληθεί τέλη Νοεμβρίου σε αρθροσκόπηση μηνίσκου επιστρέφοντας στη δράση μετά απο περίπου 1,5 μήνα.

Αυτό που μένει να δούμε πλέον, είναι τις τελικές αποφάσεις του Μάρκο Νίκολιτς εν όψει του αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την προημιτελική φάση, όσον αφορά την αποστολή και την ενδεκάδα και το ποιοι από αυτούς θα μπουν στην 20άδα. Εκτός δεδομένα θυμίζουμε, ειναι ο Ρομπέρτο Περέιρα, που ταλαιπωρείται από το κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού.