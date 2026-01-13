15 γκολ έχει βρει ο ΠΑΟΚ από τους Έλληνες - 10 συνολικά οι «μεγάλοι»

Πολύ έντονο ήταν το ελληνικό χρώμα στον ΠΑΟΚ, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Συνολικά 15 γκολ έχει πάρει ο Δικέφαλος στο πρωτάθλημα από τους Έλληνες παίκτες, την ώρα που οι υπόλοιποι «μεγάλοι» μετρούν... 10!

Με 5 Έλληνες παίκτες «κατέβηκε» στη βασική του σύνθεση ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, ξεκινώντας από την εστία με τον Τσιφτσή, μέχρι τον Γιακουμάκη στην κορυφή της επίθεσης. Μάλιστα, με την είσοδο του Πέλκα, συνολικά 6 Έλληνες πάτησαν χορτάρι, σε ένα ματς που ο Κωνσταντέλιας έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του.

Ο «μάγος» του ΠΑΟΚ σκόραρε δις, εμπλουτίζοντας το «ρεπερτόριο» του με εκτέλεση από αέρος για πρώτη φορά στην καριέρα του ενώ ο Γιακουμάκης πέτυχε ένα ακόμη... σεντερφορίσιο γκολ. Το εντυπωσιακό του πράγματος είναι πως τα 15 γκολ των ασπρόμαυρων στο πρωτάθλημα έχουν προέλθει από Έλληνες παίκτες. Ένας αριθμός που από μόνος του λέει πολλά, αλλά γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακός αν συνυπολογιστεί ότι έχουν σκοράρει τέσσερις διαφορετικοί Έλληνες.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι προαναφερθέντες, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Γιώργος Γιακουμάκης, με έξι γκολ ο καθένας. Ο πρώτος στην πιο ωραία φάση της καριέρας του, έχοντας «ξεκλειδώσει» μία ακόμη πίστα εξέλιξης, αυτή που τον θέλει πλέον να γράφει νούμερα. Να μετουσιώνει τη μαγεία σε αποτέλεσμα. Και από την άλλη, ο Κρητικός φορ που έχει «κουμπώσει» ιδανικά σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, κάνοντας υποδειγματικά όλες τις δουλειές που του έχουν ανατεθεί στο γήπεδο, συν τα γκολ. Πίσω τους, ο Δημήτρης Πέλκας έχει προσθέσει δύο τέρματα, δίνοντας ποιότητα και εμπειρία, ενώ το παζλ συμπληρώνει ο Ανέστης Μύθου με ένα γκολ.

Κι εδώ αρχίζει το πραγματικά εντυπωσιακό κομμάτι.

Αν υπήρχε ξεχωριστή βαθμολογία με βάση αποκλειστικά τα γκολ των Ελλήνων παικτών, τότε ο ΠΑΟΚ θα ήταν μόνος στην κορυφή. Με 15 τέρματα, ρεκόρ 10-5-1 και 35 βαθμούς. Πίσω του, ακολουθεί η ευχάριστη έκπληξη της σεζόν, η Κηφισιά. Οι Παντελίδης και Τεττέη «κουβάλησαν» επιθετικά την ομάδα πριν την αποχώρησή τους, δίνοντας πολύτιμους βαθμούς και αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό στοιχείο μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμη και σε μικρότερα ρόστερ. Στην τρίτη θέση θα βρισκόταν ο Ατρόμητος, με μπροστάρη τον εξαιρετικό φέτος Τσαντίλα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους πιο σταθερούς Έλληνες παίκτες του πρωταθλήματος.

Αν συγκρίνουμε τον ΠΑΟΚ με τους υπόλοιπους «μεγάλους» του ελληνικού ποδοσφαίρου, η διαφορά είναι χαοτική.

Ο Άρης έχει πετύχει μόλις ένα γκολ με Έλληνα παίκτη.

Ο Ολυμπιακός έχει δύο, αμφότερα από τον Παναγιώτη Ρέτσο.

Ο Παναθηναϊκός μετρά τρία, όλα με σκόρερ τον Μπακασέτα.

Η ΑΕΚ έχει τέσσερα γκολ από Έλληνες, μέσω Μάνταλου, Καλοσκάμη και Χρυσόπουλου.

Σίγουρα, στο τέλος της ημέρας, η κουβέντα γέρνει σαφώς υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς διαθέτει στις τάξεις του τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή, αυτόν τον μικρό «μάγο» που... διαλύει κάθε συζήτηση και δεν νοείται να μπει σε καλούπια σύγκρισης. Εξάλλου, ο ΠΑΟΚ, σαν οντότητα, δεν έχει καμία σχέση όταν έχει τον Κωνσταντέλια στη «μηχανή» του. Από την άλλη όμως, υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους Θεσσαλονικείς είναι ο Γιακουμάκης, τον οποίο υποδέχθηκαν πολύ... συγκρατημένα, αλλά απέδειξε πως το ελληνικό στοιχείο, όταν αξιοποιείται σωστά, μπορεί όχι απλώς να σταθεί, αλλά και να κυριαρχήσει.

