Μακεδονικός: Σχέδιο... Μάρσαλ για την άμυνα

Τον 22χρονο στόπερ Τρίσταν Μάρσαλ απέκτησε ο Μακεδονικός έως το καλοκαίρι.

Αναλυτικά:

Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Τρίσταν Μάρσαλ (Tristan Marshall), ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο Τρίσταν Μάρσαλ είναι γεννημένος στις 19 Δεκεμβρίου 2003 στο Τορόντο του Καναδά και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Ο 22χρονος αμυντικός είναι διεθνής με την Εθνική Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, όπου και μετράει 16 επίσημες συμμετοχές. Ο Μάρσαλ αγωνίστηκε τον τελευταίο ένα χρόνο στην πρώτη κατηγορία του Καναδά για λογαριασμό της Σκροσόπι, ενώ προηγουμένως έπαιξε στην Τορόντο Σκιλτζ και στην Βόρεια Τορόντο.

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Τρίσταν στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!