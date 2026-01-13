Φουλ επίθεση στο μεταγραφικό παζάρι η Φενέρ: Μετά τον Γκεντουζί, κινείται για Λούκμαν με χρυσό συμβόλαιο και Καντέ!

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει ακάθεκτη τις κινήσεις της στο χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο, δείχνοντας έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη δύο εντυπωσιακές προσθήκες μετά την απόκτηση του Ματέο Γκεντουζί από τη Λάτσιο για περίπου 29 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Αντεμόλα Λούκμαν της Αταλάντα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας των μεταγραφικών στόχων της ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Η Αταλάντα εμφανίζεται πλέον πιο «ανοιχτή» στο ενδεχόμενο πώλησης, ενώ το οικονομικό σκέλος δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για τη Φενέρ, που φέρεται να ετοιμάζει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές κοντά στα 9 εκατομμύρια για τον 28χρονο Νιγηριανό.

Ωστόσο, η μεταγραφική δράση δεν σταματά εκεί. Όπως αποκαλύπτει ο Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε διαδικασία να κινηθεί και για τον Ενγκολό Καντέ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Ιτιχάντ. Ο Γάλλος μέσος αποτελεί επίσης υψηλό στόχο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Τούρκοι θα συναντηθούν με τον ατζέντη του παίκτη για να εξετάσουν άμεσα τις πιθανότητες συμφωνίας.

Η ομάδα του Ντομένικο Τεντέσκο φαίνεται αποφασισμένη να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό να κυνηγήσει με αξιώσεις την κορυφή του πρωταθλήματος.