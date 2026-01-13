Φουλ επίθεση στο μεταγραφικό παζάρι η Φενέρ: Μετά τον Γκεντουζί, κινείται για Λούκμαν με χρυσό συμβόλαιο και Καντέ!

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Αντεμόλα Λούκμαν της Αταλάντα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας των μεταγραφικών στόχων της ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Η Αταλάντα εμφανίζεται πλέον πιο «ανοιχτή» στο ενδεχόμενο πώλησης, ενώ το οικονομικό σκέλος δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για τη Φενέρ, που φέρεται να ετοιμάζει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές κοντά στα 9 εκατομμύρια για τον 28χρονο Νιγηριανό.
Ωστόσο, η μεταγραφική δράση δεν σταματά εκεί. Όπως αποκαλύπτει ο Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται σε διαδικασία να κινηθεί και για τον Ενγκολό Καντέ, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλ Ιτιχάντ. Ο Γάλλος μέσος αποτελεί επίσης υψηλό στόχο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Τούρκοι θα συναντηθούν με τον ατζέντη του παίκτη για να εξετάσουν άμεσα τις πιθανότητες συμφωνίας.
Η ομάδα του Ντομένικο Τεντέσκο φαίνεται αποφασισμένη να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό να κυνηγήσει με αξιώσεις την κορυφή του πρωταθλήματος.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Fenerbahçe have made an offer for N’Golo Kanté, reports @yagosabuncuoglu 💛💙— 433 (@433) January 12, 2026
The Turkish club will meet the midfielder’s agent tomorrow⏳⚽ pic.twitter.com/xHZbk2TZ3b