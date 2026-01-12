Άλεξ Κραλ: Το γκολ κόντρα στην Σεβίλλη με τον ώμο που... ούτε ο ίδιος δεν πίστευε! (vid)

Ο Άλεξ Κραλ -που... προβάρει τα πράσινα- είχε πετύχει ένα από τα πιο... ιδιαίτερα γκολ που έχουμε δει στο Europa League, σε μια αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας με την Σεβίλλη.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από την αρχή του Ιανουαρίου σε αναζήτηση ενός ποιοτικού χαφ και ο «εκλεκτός» της ομάδας -όπως αποκάλυψε το SDNA- είναι ο Άλεξ Κραλ, με την μεταγραφή του να βρίσκεται προ των πυλών.

Ανάμεσα στα γκολ που έχει πετύχει ο 27χρονος διεθνής Τσέχος είναι και ένα με τον ώμο, σε ένα παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με την Σεβίλλη για το Europa League, το 2019.

Τότε είχε ισοφαρίσει σε 2-2 για την ομάδα του, με το γκολ να κάνει τον γύρο της Ευρώπης, αφού ήρθε σχεδόν... κατά λάθος!

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