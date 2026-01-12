Τελειώνει του Κραλ στον Παναθηναϊκό!

Το τριφύλλι αγοράζει άμεσα τον 27χρονο διεθνή Τσέχο από την Ουνιόν Βερολίνου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε αναζήτηση χαφ και το SDNA αποκάλυψε πως έχει κάνει πρόταση για τον 27χρονο διεθνή Τσέχο, Άλεξ Κραλ, που ανήκει στην Ουνιόν Βερολίνου αλλά δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του προπονητή της.

Τα χαρακτηριστικά του παίκτη ταιριάζουν στα «θέλω» του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ο περιορισμένος ρόλος του έκανε και την γερμανική ομάδα πιο διαλλακτική στην παραχώρησή του.

Η ολοκλήρωση της μεταγραφής λοιπόν βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με το Τριφύλλι να αποκτά έναν παίκτη που δίνει ποιότητα και βάθος σε μια θέση που «πονάει» από την αρχή της σεζόν.

Ο 27χρονος μέσος κουβαλάει ένα σημαντικό βιογραφικό, ενώ μετράει 48 συμμετοχές με 2 γκολ στην εθνική Τσεχίας.

Τη φετινή σεζόν είναι πιο περιορισμένος ο ρόλος του στην ομάδα του Βερολίνου, μετρώντας 9 συμμετοχές, κυρίως ως αλλαγή στην Bundesliga.

Πριν από επτά χρόνια η Σπαρτάκ Μόσχας είχε δαπανήσει 12 εκατ. ευρώ ώστε να τον αποκτήσει από τη Σλάβια Πράγας, ενώ ακολούθως αγωνίστηκε σε Γουέστ Χαμ, Σάλκε και Εσπανιόλ, πριν μετακομίσει πριν 1,5 χρόνο στην Ουνιόν για τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με 62 συμμετοχές στην Bundesliga αλλά και 37 στην ισπανική La Liga, έχοντας ακόμη παραστάσεις από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παίζοντας σε ομίλους του Champions League και του Europa League.