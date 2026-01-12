Πανιώνιος: «Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα και στον Κατσικογιάννη για το... πρώτο ημίχρονο»

Σαφείς αιχμές για τη διαιτησία του Κατσικογιάννη στο δεύτερο ημίχρονο έστειλε ο Πανιώνιος με ανακοίνωσή του.

Ο «Ιστορικός» έχει παράπονα για τη διαιτησία του μεγάλου ντέρμπι της Super League 2 κόντρα στην Καλαμάτα (2-0), κυρίως για τις αποφάσεις του Κατσικογιάννη στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος θα ήθελε με την ανακοίνωση της να ευχαριστήσει την ΠΑΕ Καλαμάτα για τη φιλοξενία και να την συγχαρεί για τη νίκη της.

Παράλληλα θα θέλαμε να συγχαρούμε και τον διαιτητή Κύριο Κατσικογιάννη για την διαιτησία του πρώτου ημιχρόνου, όπου πραγματικά ήταν αλάνθαστος και μας έδειξε με την απόδοση του τα πρώτα 45 λεπτά ότι είναι ένας διαιτητής πολύ υψηλού επιπέδου.

Τέλος και όσον αφορά την ομάδα μας, οφείλουμε όλοι μέχρι τέλους να δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον καλύτερο μας εαυτό για να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και να επαναφέρουμε τον Ιστορικό εκεί που του αξίζει».