Ολυμπιακός: Αναμονή για Ποντένσε ενόψει ΠΑΟΚ

Την Τρίτη θα κριθεί η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Την κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε θα αξιολογήσει στην προπόνηση του Ολυμπιακού την Τρίτη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν αγωνίστηκε στο Περιστέρι λόγω ενοχλήσεων, αν και οι εξετάσεις του δεν έδειξαν κάποιο πρόβλημα. Θα δοκιμάσει την Τρίτη να μπει σε φουλ ρυθμούς, αλλιώς δύσκολα ο Ποντένσε θα μπει στα πλάνα των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ροντινέι ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού, ο οποίος ίσως προτιμήσει τον Κοστίνια, που είχε καλή παρουσία απέναντι στον Ατρόμητο.

Ενδιαφέρον θα έχει και η επιλογή τερματοφύλακα για το ντέρμπι Κυπέλλου, καθώς ο Πασχαλάκης παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και δεν αποκλείεται να αγωνιστεί ο Μπότης.