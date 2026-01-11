Σπουδαίες νίκες για Ολυμπιακό Β' και Ηλιούπολη

Οι Πειραιώτες σημείωσαν τεράστια νίκη απέναντι στην εκπληκτική φετινή Μαρκό με τέρμα που σημείωσε ο 68' ο Λιάτσος. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» που επέστρεψαν στην τετράδα του Νοτίου ομίλου της Super League 2 με 24 βαθμούς και πλησίασαν στο -4 από την Μαρκό, η οποία είχε ένα κακό απόγευμα στο Ρέντη μετά από καιρό.
Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης (69′ Τουφάκης), Λιατσικούρας (56′ Θαρθάνα), Φίλης, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Αργυρίου (56′ Λιάτσος), Ρολάκης.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Μαρκοπουλιώτης, Στάμου (62′ Ίννος), Μιγιενγκά, Ντέντλερ (46′ Γκίνι), Κωνσταντακόπουλος (74′ Κιούσης), Καλλέργης, Παυλίδης, Φατιόν, Οικονομίδης, Σεμπά (62′ Λάζαρης).
Η Ηλιούπολη πανηγύρισε τεράστια νίκη στην Κρήτη κόντρα στα Χανιά με 0-2. Ο Βαλεριάνος σημείωσε αυτογκόλ στο ντεμπούτο του με την ομάδα των Χανίων στο 11ο λεπτό, ενώ το τελικό 0-2 διαμόρφωσε ο νεαποκτηθείς Κουϊρουκίδης με ωραίο σουτ στο 51'. Με τη νίκη της αυτή η Ηλιούπολη πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα και πλησίασε στο έναν πόντο τα Χανιά στην 9η θέση της βαθμολογίας.
Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Βαλεριάνος, Κουτρουμπής, Λάμτσε, Ράδος (66′ Πρεβεζιάνος), Άοσμαν (66′ Σερβιλάκης), Νεκούλ, Μοβσεσιάν (84′ Φανουράκης), Κωστανάσιος, Ιωαννίδης.
Ηλιούπολη (Γράφας): Κυρίτσης, Κωστούλας (61′ λ.τ Νόνης), Θωμαΐδης, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Σμπώκος, Κουϊρουκίδης, Κρέτσι, Τσιλιγγίρης (80′ Παπασάββας), Ορτιγκόθα (74′ Τσουμάνης), Μπλανκ Καζάου.