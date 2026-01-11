Σπουδαίες νίκες για Ολυμπιακό Β' και Ηλιούπολη

Ο Ολυμπιακός Β' και η Ηλιούπολη πανηγύρισαν σπουδαία... τρίποντα απέναντι σε Μαρκό και Χανιά αντίστοιχα για την 16η αγωνιστική του Νοτίου ομίλου της Super League 2.

Οι Πειραιώτες σημείωσαν τεράστια νίκη απέναντι στην εκπληκτική φετινή Μαρκό με τέρμα που σημείωσε ο 68' ο Λιάτσος. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» που επέστρεψαν στην τετράδα του Νοτίου ομίλου της Super League 2 με 24 βαθμούς και πλησίασαν στο -4 από την Μαρκό, η οποία είχε ένα κακό απόγευμα στο Ρέντη μετά από καιρό.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης (69′ Τουφάκης), Λιατσικούρας (56′ Θαρθάνα), Φίλης, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Αργυρίου (56′ Λιάτσος), Ρολάκης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Μαρκοπουλιώτης, Στάμου (62′ Ίννος), Μιγιενγκά, Ντέντλερ (46′ Γκίνι), Κωνσταντακόπουλος (74′ Κιούσης), Καλλέργης, Παυλίδης, Φατιόν, Οικονομίδης, Σεμπά (62′ Λάζαρης).

Η Ηλιούπολη πανηγύρισε τεράστια νίκη στην Κρήτη κόντρα στα Χανιά με 0-2. Ο Βαλεριάνος σημείωσε αυτογκόλ στο ντεμπούτο του με την ομάδα των Χανίων στο 11ο λεπτό, ενώ το τελικό 0-2 διαμόρφωσε ο νεαποκτηθείς Κουϊρουκίδης με ωραίο σουτ στο 51'. Με τη νίκη της αυτή η Ηλιούπολη πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα και πλησίασε στο έναν πόντο τα Χανιά στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Βαλεριάνος, Κουτρουμπής, Λάμτσε, Ράδος (66′ Πρεβεζιάνος), Άοσμαν (66′ Σερβιλάκης), Νεκούλ, Μοβσεσιάν (84′ Φανουράκης), Κωστανάσιος, Ιωαννίδης.

Ηλιούπολη (Γράφας): Κυρίτσης, Κωστούλας (61′ λ.τ Νόνης), Θωμαΐδης, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Σμπώκος, Κουϊρουκίδης, Κρέτσι, Τσιλιγγίρης (80′ Παπασάββας), Ορτιγκόθα (74′ Τσουμάνης), Μπλανκ Καζάου.