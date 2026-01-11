Συναγερμός στην εθνική των ΗΠΑ με τον τραυματισμό του Πέπι

Ένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή στην Ολλανδία έχει αντίκτυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι... επιπτώσεις του θα μπορούσαν να διαρκέσουν μέχρι το καλοκαίρι.

Ο Αμερικανός επιθετικός Ρικάρντο Πέπι υπέστη κάταγμα στο χέρι στον χθεσινό αγώνα πρωταθλήματος της Αϊντχόφεν με την Εξέλσιορ και θα υποβληθεί σήμερα σε χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες. Ενώ αυτή η εξέλιξη δεν θα εμποδίσει τον 23χρονο άσο να ενισχύσει την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, όταν η χώρα συνδιοργανώσει τον επόμενο Ιούνιο και Ιούλιο το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA (μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό), πιθανότατα θα χάσει δύο φιλικά παιχνίδια που θα αποτελέσουν την «πρόβα τζενεράλε» της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο πριν από τη σπουδαία διοργάνωση.

Ο Πέπι τραυματίστηκε ενώ πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στην επιβλητική νίκη με 5-1 επί της Εξέλσιορ. «Προσγειώθηκε» άτσαλα, έμεινε στο χορτάρι γι' αρκετή ώρα και στη συνέχεια τον βοήθησαν να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά τον αγώνα η PSV επιβεβαίωσε τη φύση του τραυματισμού και γνωστοποίησε ότι η επέμβαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ υποδέχεται την Παραγουάη στο πρώτο παιχνίδι της για το Μουντιάλ στις 12 Ιουνίου στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια. Ενώ η δίμηνη απουσία του Πέπι δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητά του γι' αυτό το ματς, ωστόσο θέτει εν αμφιβόλω την παρουσία του στα φιλικά με το Βέλγιο στις 28 Μαρτίου και την Πορτογαλία στις 31/3. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά από αυτά τα παιχνίδια θα ανακοινώσει ο Ποτσετίνο το ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Πέπι έχει φορέσει 34 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο, έχοντας απολογισμό 13 γκολ και τρεις ασίστ στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.