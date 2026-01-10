Μαυρίας: «Πρέπει να τιμήσουμε τη φανέλα που φοράμε»

Επηρεασμένος από την εικόνα του Παναιτωλικού κόντρα στον ΠΑΟΚ (0-3) φάνηκε στις δηλώσεις του ο Χάρης Μαυρίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για την εικόνα του Παναιτωλικού: «Σίγουρα όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να δούμε τα λάθη, τι φταίει για να βελτιωθούμε στη συνέχεια. Δύσκολα τα επόμενα παιχνίδια, είναι κομβικά. Φοράμε μία φανέλα που συμπληρώνει 100 χρόνια και πρέπει να την τιμήσουμε. Πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση και να φανούμε πολύ καλύτεροι».

Για το τι είχε ο ΠΑΟΚ και όχι ο Παναιτωλικός: «Θεωρώ ότι μπήκε πιο δυνατά στο ματς. Ίσως δεν είχαμε τόσο ενέργεια, φάνηκε πιο έτοιμος. Σε τέτοια ματς πρέπει να πιστεύεις παραπάνω στον εαυτό σου, να έχεις παραπάνω θάρρος. Κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε».

Για το τετ α τετ με τον κόσμο: «Έχουν απαιτήσεις από μας, μας ακολουθούν-στηρίζουν παντού. Παίζουμε και για αυτούς να τους κάνουμε περήφανους. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και στο γήπεδο πρέπει να δείξουμε τι θέλουμε από τους εαυτούς μας και τι αξίζει στην ομάδα».