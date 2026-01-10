Γεωργιάδης: «Δεν με ικανοποιεί το τελικό σκορ, θέλαμε τη νίκη»

Ο προπονητής της Νίκης Βόλου, Κώστας Γεωργιάδης μίλησε μετά την ισοπαλία με τον Ηρακλή (1-1), τονίζοντας πως δεν τον ικανοποιεί το τελικό σκορ, αφού ήθελε τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα του Action24:

«Δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς, γιατί προετοιμαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα για να πάρουμε τη νίκη. Μείναμε πίσω στο σκορ με ένα απίθανο γκολ, καταφέραμε να αντιδράσουμε και να ισοφαρίσουμε στο πρώτο ημίχρονο που άνηκε σε εμάς. Στο δεύτερο ημίχρονο χάθηκε λίγο η ενέργεια μας, αλλά και πάλι είχαμε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με τον Λουκίνα, αλλά στα επόμενα δύο παιχνίδια έχουμε την ευκαιρία να πλησιάσουμε στην κορυφή και να μπούμε με μία καλή διαφορά στα play off».