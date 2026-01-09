Δύο προσφυγές κατά του ΠΑΣ Γιάννινα

Ακόμα δύο προσφυγές έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΣ Γιάννινα στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠο, με τους Μίνα και Λέο να αιτούνται την επιβολή ποινών για χρήματα που τους οφείλονται.

Ακόμη υπάρχουν δύο εξ αναβολής υποθέσεις, των Μπούρμπου και Γροντή κατά ΟΦΗ και Ηρακλή αντίστοιχα, αλλά και προσφυγές εναντίον του Μακεδονικού και των Νέων Ατρομήτου.

Αναλυτικά οι υποθέσεις που θα εκδικαστούν:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΡΙΤΗ 13/01/2026, 16:30

ΕΠΙΒΟΛΗ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

1. ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ - Αίτηση επιβολής - ενεργοποίησης ποινών της ερασιτέχνη ποδοσφαιρίστριας ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ κατά του σωματείου ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018.

2. Αίτηση επιβολής - ενεργοποίησης ποινών του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΗ κατά της ΠΑΕ ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ.

3. Αίτηση επιβολής - ενεργοποίησης ποινών του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΖΑΝ ΜΠΑΤΙΣΤ ΦΙΛΙΠ ΝΤΕΣΙΡΕ ΛΕΟ κατά της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

4. Αίτηση επιβολής - ενεργοποίησης ποινών του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΛΕΟΝΙΝΤ ΜΙΝΑ κατά της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΡΙΤΗ 13/01/2026, 17:30

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

1. Πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΜΕΛΑΣ

ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ

2. Επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΟΝΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ

1. Έφεση – Προσφυγή του πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ και της SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ για την Ακύρωση – Εξαφάνιση της από 12/03-2025 Απόφασης του ΔΣ της SUPER LEAGUE 1 (Εξ αναβολής))

2. Αίτηση επιβολής και ενεργοποίησης ποινών του επαγγελματία ποδοσφαιριστή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΟΝΤΗ κατά της ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ