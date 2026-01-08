Ολυμπιακός: Αμφίβολοι με Ατρόμητο, Ποντένσε και Ροντινέι

Δύο νέα προβλήματα αντιμετωπίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Ατρόμητο το προσεχή Σάββατο (10/1, 19:30).

Με αρκετά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το πρώτο ματς της νέας χρονιάς κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε δύο ακόμη ποδοσφαιριστές του να αντιμετωπίζουν θέματα στην προπόνηση της Πέμπτης (8/1).

Εκτός από τον αμφίβολο Ρέτσο, ο οποίος έκανε μία μικρή χειρουργική επέμβαση στο χέρι του, μετά την εξάρθρωση που είχε υποστεί στο ματς του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ποντένσε, Ροντινέι.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενώ ο Βραζιλιάνος μπακ ταλαιπωρείται από ίωση. Και οι δύο παίκτες των «ερυθρόλευκων» είναι αμφίβολοι για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ δεδομένα εκτός είναι και οι διεθνείς Μπρούνο και Ελ Κααμπί.