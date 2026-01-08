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Ολυμπιακός: Αμφίβολοι με Ατρόμητο, Ποντένσε και Ροντινέι

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Δύο νέα προβλήματα αντιμετωπίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Ατρόμητο το προσεχή Σάββατο (10/1, 19:30).

Με αρκετά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το πρώτο ματς της νέας χρονιάς κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε δύο ακόμη ποδοσφαιριστές του να αντιμετωπίζουν θέματα στην προπόνηση της Πέμπτης (8/1).

Εκτός από τον αμφίβολο Ρέτσο, ο οποίος έκανε μία μικρή χειρουργική επέμβαση στο χέρι του, μετά την εξάρθρωση που είχε υποστεί στο ματς του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι Ποντένσε, Ροντινέι.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενώ ο Βραζιλιάνος μπακ ταλαιπωρείται από ίωση. Και οι δύο παίκτες των «ερυθρόλευκων» είναι αμφίβολοι για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ δεδομένα εκτός είναι και οι διεθνείς Μπρούνο και Ελ Κααμπί.

Ολυμπιακός: Αμφίβολοι με Ατρόμητο, Ποντένσε και Ροντινέι