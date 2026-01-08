Ολυμπιακός: Σκέψεις για αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα Aktor

Στον Ολυμπιακό εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα Aktor.

Ένα γεμάτο και δύσκολο πρόγραμμα περιμένει τον Ολυμπιακό το επόμενο διάστημα με απαιτητικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γι’ αυτό στον Πειραιά κάνουν σκέψεις για χρήση του δικαιώματος να ζητήσει την αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, υπάρχει η σκέψη για αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα Aktor, ο οποίος είναι προγραμματισμένος το επόμενο Σάββατο. Δηλαδή μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και πριν τον κρίσιμο αγώνα με τη Λεβερκούζεν για το Champions League.

Πρόκειται για παιχνίδια υψηλής έντασης και σημασίας, γιατί αφενός στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα κριθεί η είσοδος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ενώ στο ματς με τους Γερμανούς είναι επιτακτική η νίκη, για να διατηρηθεί η ελπίδα της παρουσίας στην πρώτη 24άδα της βαθμολογίας της League Phase του Champions League.

Για να ληφθεί ωστόσο μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συμφωνήσει και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι της άποψης ότι η ομάδα πρέπει να έχει παιχνίδια, για να διατηρήσει τον ρυθμό της. Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα πρέπει να κατατεθεί άμεσα στη Λίγκα για να είναι έγκαιρο και να γίνει δεκτό.

