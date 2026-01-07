«Σκόνταψε» η Νάπολι, «άλωσε» την Μπολόνια η Αταλάντα!

Απώλεια... εκτός προγράμματος στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» για τη Νάπολι που επέστρεψε από το 0-2, όμως έμεινε στο 2-2 με την Ελλάς Βερόνα, ενώ η Αταλάντα πέτυχε σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Μπολόνια στο «Ρενάτο Νταλ'Αρα»!

Δυο πολύτιμους βαθμούς «πέταξε» η Νάπολι κόντρα στην Ελλάς Βερόνα, αν και βρέθηκε πίσω με 0-2 στο ημίχρονο χάρη στα γκολ των Φρέζε στο 16' και το πέναλτι του Ορμπάν στο 27'. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έπαιξε τα... ρέστα της, μείωσε σε 1-2 με τον ΜακΤόμινεϊ στο 54' και της ακυρώθηκαν δυο γκολ, ένα για χέρι και ένα για οφσάιντ, μέχρι ο Ντι Λορέντσο να κάνει το 2-2 στο 82'. Μάλιστα, ο Τζιοβάνε πήγε να... σοκάρει το «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως η λόμπα του κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Στη βαθμολογία, η Νάπολι έχει 38 βαθμούς, «έπιασε» τη 2η Μίλαν, ενώ η Ίντερ είναι πρώτη με 39, έχοντας αμφότερες παιχνίδι παραπάνω. Αντίθετα, πολύτιμος πόντος για τη Βερόνα, αν και παραμένει στην 18η θέση της «ζώνης».

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