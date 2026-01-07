Κάζο για τη Σπόρτινγκ - Ανησυχία για Ιωαννίδη

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προηγήθηκε της Γκιμαράες, ωστόσο «κατάφερε» να χάσει 2-1 δεχόμενη δύο γκολ στις καθυστερήσεις και να αποκλειστεί στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

Το ματς δεν εξελίχθηκε καθόλου καλά για τα «Λιοντάρια», αφού στο 24ο λεπτό, ο Φώτης Ιωαννίδης αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της Σπόρτινγκ.

Τα «λιοντάρια» προηγήθηκαν μόλις στο 13′ χάρη σε τέρμα του Σουάρεζ, με τον Τρινκάο να πιστώνεται την ασίστ, ωστόσο στην πορεία… σταμάτησαν να παίζουν, προσπαθώντας να ξοδέψουν τον χρόνο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, οι «πράσινοι» της πορτογαλικής πρωτεύουσας δεν είχαν καμία διάθεση να δημιουργήσουν επίθεση, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Η Γκιμαράες μη έχοντας τίποτα να χάσει βγήκε μπροστά και με αιχμή του δόρατος τον Εντόι ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 78′, έφερε τούμπα το σκορ πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός αρχικά ισοφάρισε στο 92′ και στη συνέχεια έβαλε την υπογραφή του στην ανατροπή στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Σίλβα για δεύτερη φορά στο 111′, σοκάροντας τη Σπόρτινγκ και προκαλώντας φρενήρη ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας του στις εξέδρες του σταδίου.