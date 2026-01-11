Live Chat: Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
ΟΑΚΑ / Cosmote Sport 1 HD
16η αγωνιστική / Stoiximan Super League
16η αγωνιστική / Stoiximan Super League
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
3 0
<% getScoreHome(1387271) %> <% getScoreAway(1387271) %>
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
Διαιτητης
- Κατοίκος
- Φωτιάς (VAR) - Αντωνίου (AVAR)
Βοηθοι
- Τσολακίδης-Δέλλιος
Τεταρτος
- Ντάουλας
Σκορερς
- 4' Τζούρισιτς
- 15' Ζαρουρί (πεν.)
- 39' Γέντβαϊ
Κιτρινες καρτες
- 49' Γέντβαϊ
Κιτρινες καρτες
- 3' Ίβαν
- 21' Σοφιανός
- 36' Ομεονγκά
- 53' Ντε Μάρκο
Κοκκινες καρτες
- 86' Ντε Μάρκο