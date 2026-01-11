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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
ΟΑΚΑ / Cosmote Sport 1 HD
16η αγωνιστική / Stoiximan Super League
Παναθηναϊκός
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
3 0
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Πανσερραϊκός
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ
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Διαιτητης
  • Κατοίκος
  • Φωτιάς (VAR) - Αντωνίου (AVAR)
Βοηθοι
  • Τσολακίδης-Δέλλιος
Τεταρτος
  • Ντάουλας
Σκορερς
  • 4' Τζούρισιτς
  • 15' Ζαρουρί (πεν.)
  • 39' Γέντβαϊ
Κιτρινες καρτες
  • 49' Γέντβαϊ
Κιτρινες καρτες
  • 3' Ίβαν
  • 21' Σοφιανός
  • 36' Ομεονγκά
  • 53' Ντε Μάρκο
Κοκκινες καρτες
  • 86' Ντε Μάρκο

Live Chat: Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

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