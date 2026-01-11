Μετά από καιρό ο Παναθηναϊκός πήρε μια άνετη νίκη σκοράροντας τρία τέρματα (3-0) επί των Σερρών και μπήκε με το δεξί στο 2026, περιμένοντας περαιτέρω ποιοτική ενίσχυση. Ωραίος ο Τετέι στην πρεμιέρα του, έβγαλε δύο σίγουρα γκολ ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2026 αντιμετωπίζοντας στο παγωμένο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό, σε μια αναμέτρηση όπου η νίκη ήταν... αυτοσκοπός για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Το ντεμπούτο του Ανδρέα Τετέι «ζέστανε» λίγο τον κόσμο και την ατμόσφαιρα, με τους «πράσινους» να βρίσκουν δύο γρήγορα γκολ από το σημείο του πέναλτι και να φτάνουν στην πιο άνετη φετινή τους νίκη, δίχως να αφήσουν το παραμικρό περιθώριο αντίστασης στους Σερραίους.

Με τη νίκη αυτή το «Τριφύλλι» ανέβηκε στους 25 βαθμούς και μείωσε την διαφορά από τον 4ο Λεβαδειακό στους 6, έχοντας όμως και ένα ματς λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ από την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος).

«Καθάρισε» με το... καλησπέρα ο Παναθηναϊκός

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο για το «Τριφύλλι», αφού σε εκτέλεση κόρνερ στο 3ο λεπτό ο Ιβάν ανέτρεψε τον Τουμπά και ο ρέφερι (με την βοήθεια του VAR) έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Τζούρισιτς ανέλαβε την εκτέλεση και νικήθηκε από τον Τσομπανίδη, όμως στο «ριμπάουντ» δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Τα πράγματα για τους γηπεδούχους έγιναν ακόμα καλύτερα στο 11’, με τον Κατοίκο να δείχνει ξανά το σημείο του πέναλτι, αυτή την φορά για μαρκάρισμα στον Καλάμπρια. Αυτή την φορά ο VAR (Φωτιάς) διαφώνησε και τον κάλεσε να δει την φάση, με τον διαιτητή να επιμένει στην αρχική του απόφαση και τον Ζαρουρί να ευστοχεί από τα 11 βήματα, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας του.

Δημιουργία Ζαρουρί, γκολ ο Γεντβάι

Τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο τους, με τους «πράσινους» να διώχνουν από πολύ νωρίς το όποιο άγχος και να έχουν τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απειλήσει με ένα σουτ του Ιβάν εκτός περιοχής που πέρασε άουτ στο 18’, με τον Πελίστρι να «απαντά» στο 20’, όταν πλάσαρε πάνω στον Τσομπανίδη. Τέσσερα λεπτά μετά ο Ουρουγουανός εξτρέμ έκανε φοβερή ατομική ενέργεια, διέσχισε το μισό γήπεδο κι έστρωσε στον Ζαρουρί, όμως το πλασέ του έφυγε άουτ.

Στο 32’ ο Ιβάν δεν πρόλαβε να εκτελέσει σε μια επικίνδυνη μπαλιά που του έγινε μέσα στην περιοχή, αν και ήταν σε θέση οφσάιντ, με το 3-0 να έρχεται στο 39’. Ο Ζαρουρί έκανε υπέροχη σέντρα από αριστερά και ο Γεντβάι πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αφήνοντας… άγαλμα τον Τσομπανίδη.

Έψαξε το γκολ με κάθε τρόπο ο Τετέι

Το «Τριφύλλι» μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος, απειλώντας για πρώτη φορά στο 47’, με ένα σουτ του Κώτσιρα που δεν δυσκόλεψε πάντως τον Τσομπανίδη. Ακολούθησε ένα διάστημα με τον Τετέι να ψάχνει με κάθε τρόπο το γκολ, αλλά τον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού να τον σαματά. Στο 53’ η κεφαλιά-ψαράκι που έκανε από σέντρα του Πελίστρι έφυγε άουτ, ενώ 3 λεπτά μετά το σουτ του από τα όρια της περιοχής ανάγκασε τον Τσομπανίδη σε φοβερή απόκρουση. Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Έλληνας φορ πήρε ξανά την κεφαλιά και ο αντίπαλος τερματοφύλακας τον σταμάτησε εκ νέου, ενώ λίγο μετά πήρε νέα κεφαλιά από σέντρα του Ζαρουρί, αλλά σημάδεψε άουτ.

Ανέβηκε και απείλησε ο Πανσερραϊκός

Στο 61’ ο Κάτοικος έδωσε πέναλτι σε πτώση του Ιβάν μέσα στην περιοχή, όμως ο Φωτιάς τον κάλεσε για ανασκόπηση της φάσης και ο ρέφερι πήρε πίσω την απόφασή του, αφού ο Τουμπά δεν είχε κάνει τίποτα αντικανονικό. Οι Σερραίοι πάντως πήραν τα πάνω τους για λίγα λεπτά, έχοντας διπλή ευκαιρία με τον Καρέλη στο 63’ αλλά και ακυρωμένο γκολ με τον Ιβάν στο 71’, για οφσάιντ του Καρέλη.

Στο μεταξύ ο Μπενίτεθ είχε ρίξει από το 66' στο παιχνίδι τους Ρενάτο Σάντσες και Μπόκο, φρεσκάροντας την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του, με τους δύο παίκτες να κερδίζουν αμέσως το χειροκρότημα του κόσμου. Ο νεαρός εξτρέμ απείλησε κιόλας στο 80', με την κεφαλιά του από την σέντρα του Ζαρουρί να περνάει άουτ. Ακολούθησαν δύο ακόμα αλλαγές, με τον Σιώπη να αντικαθιστά τον Τσιριβέγια και τον Κυριακόπουλο να επιστρέφει στην δράση μετά από πολύ καιρό, αντικαθιστώντας τον Ανάς Ζαρουρί.

Ολοκλήρωσαν το ματς με 10 οι φιλοξενούμενοι

Στο 86' ο Μπενίτεθ έβαλε τον Ίνγκασον αντί του Γεντβάι και στο επόμενο λεπτό ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες, με τον Ντε Μάρκο να αντικρίζει κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Τετέι και να φεύγει... λίγο νωρίτερα για τα αποδυτήρια. Η τελευταία καλή στιγμή ήταν ένα πλασέ του Τετέι στην αγκαλιά του Τσομπανίδη στο 90+3', με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με το... δεξί στο 2026.

Οι συνθέσεις

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας, Τουμπά, Γεντβάι (86' Ίνγκασον), Καλάμπρια, Τσιριβέγια (80' Σιώπης), Τσέριν, Ζαρουρί (80' Κυριακόπουλος), Τζούρισιτς (66' Σάντσες), Πελίστρι (66' Μπόκος), Τετέι.

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τσομαπνίδης, Νάνελι (46' Γκελασβίλι), Λιάσος, Ιβάν (77' Μασκανάκης), Τσαούσης, Λύρατζης (59' Ουαγκέ), Σοφιανός (59' Καρέλης), Ντάνκαν, Φέλτες, Ομεονγκά (46' Δοϊρανλής), Ντε Μάρκο.